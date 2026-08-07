A petición propia, comparecerán Fernando Grande-Marlaska, José Manuel Albares, Margarita Robles y Félix Bolaños

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MadridLos ministros de Interior, Exteriores, Defensa y Presidencia, Fernando Grande-Marlaska, José Manuel Albares, Margarita Robles y Félix Bolaños, respectivamente, comparecerán en periodo extraordinario en el Congreso de los Diputados a finales de agosto para responder tras la crisis de Ceuta por la avalancha migratoria. A petición propia, el Gobierno registra la solicitud este viernes, según fuentes ministeriales.

Concretamente, el Ejecutivo propondrá a la presidenta del Congreso que la ministra de Defensa, Margarita Robles, comparezca el 25 de agosto; el titular de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el 27; y los ministros del Interior y Exteriores, Fernando Grande-Marlaska y José Manuel Albares, respectivamente, el 28.

Los cuatro ministros comparecerán para informar sobre la gestión de la crisis en Ceuta tras la avalancha migratoria

Según apuntan estas fuentes, los ministros informarán "sobre la gestión en el marco de sus competencias con relación a los hechos sucedidos en la ciudad autónoma de Ceuta el día 30 de julio y siguientes".

Además, el registro de la solicitud de comparecencias ante la Cámara Baja llega después de que el PP también las solicitara este jueves en el Senado y el Congreso. Por ello, el Gobierno ha aclarado que "para evitar duplicidades y teniendo en cuenta la importancia y alcance de la cuestión", los ministros van a comparecer este mismo mes de agosto "en la Cámara constitucionalmente prevalente, el Congreso de los Diputados".

Este mismo viernes, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, mantiene una reunión telemática de coordinación desde la residencia de La Mareta, en Lanzarote, con los ministros Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska, Elma Saiz (Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) y Sira Rego (Juventud e Infancia).