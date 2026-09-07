Zapatero prepara un documento en el que sostendrá que las joyas fueron un regalo dirigido a su mujer durante su etapa como presidente del Gobierno

Zapatero no aclara nada de las joyas: "No he entrado nunca en una joyería, me producen alergia"

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José Luis Rodríguez Zapatero no logra despejar las dudas sobre el origen de las joyas halladas en una caja fuerte en su despacho durante un registro de la Policía Nacional en torno al caso del rescate de la aerolínea Plus Ultra. El expresidente prometió aclarar “en diez días o menos” este asunto, pero hasta el momento no ha ofrecido explicaciones públicas convincentes.

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Estrategia de la defensa de Zapatero

En un primer momento, su entorno justificó inicialmente el silencio asegurando que Zapatero prefería declarar antes ante el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Calama. Sin embargo, cuando finalmente compareció, declinó hablar de las joyas, dejando sin respuesta las principales incógnitas sobre su origen y entrega.

La primera versión sobre este hallazgo no la dio el propio expresidente, sino un portavoz. Según esa explicación preliminar, las joyas procederían de una herencia y de algunos viajes, una afirmación que no ha sido ampliada ni documentada públicamente. Con el paso de las semanas, Zapatero tuvo ocasión de abordar el asunto en una entrevista en la televisión pública, pero tampoco entonces ofreció detalles ni aclaró quién entregó las joyas, por qué lo hizo o en qué circunstancias llegaron a su despacho.

El silencio ha alimentado la incertidumbre en torno a un episodio que la defensa del expresidente intenta ahora reconducir por la vía jurídica. Según fuentes próximas al equipo legal, la estrategia pasa por buscar la prescripción de los posibles delitos asociados a las joyas, una línea que evitaría entrar en el fondo del asunto y que permitiría cerrar este capítulo sin necesidad de aportar más información sobre su procedencia.

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En este sentido, Zapatero prepara un documento que presentará en los próximos días y en el que sostendrá que las joyas fueron un regalo dirigido a su mujer durante su etapa como presidente del Gobierno.