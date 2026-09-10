Marruecos afea que se le siga señalando sin pruebas y cuestiona que no se devuelva a los migrantes

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El Ministerio de Asuntos Exteriores de Marruecos ha emitido un comunicado en el que se refiere al salto masivo de la frontera de Ceuta como “lamentables acontecimientos” y rechaza las “acusaciones” por la supuesta responsabilidad del reino magrebí en la entrada de migrantes por la frontera española.

No solo eso. Arremete contra los medios de comunicación españoles, contra la oposición y contra la justicia española. Y tampoco deja bien parado a un Gobierno al que echa en cara que los inmigrantes y los menores que entraron ilegalmente en España el 30 de julio no hayan sido devueltos aún. Y argumenta que esta caso se ha convertido en un recurso electoralista. Ni una palabra sobre los muertos en las aguas españolas y su propia incapacidad para impedir la avalancha.

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Marruecos dice que no hay pruebas de su implicación en la avalancha

Marruecos considera que no hay pruebas de su implicación en los hechos, como también defiende el Gobierno español. "¿Por qué se mantiene la crítica contra Marruecos cuando ningún dato, ningún hecho ni ningún informe establece alguna implicación de las autoridades marroquíes?", se pregunta el Ministerio.

Pide que se le devuelvan a los migrantes y que los menores vuelvan con sus familias

Asimismo, se interroga por el motivo de que no se hay devuelto a los migrantes en situación irregular pese a que el Gobierno marroquí "se ha comprometido oficialmente a readmitirlos" y en el caso de los menores no acompañados se les mantiene "lejos de sus familias cuando Marruecos ha pedido repetidamente su retorno".

Rabat señala al PP, a la prensa y a la justicia española

No solo eso. Rabat acusa a "ciertos sectores políticos y mediáticos españoles" de "instrumentalizar al Reino dentro de una agenda interna" y carga especialmente contra "partidos históricos" que, pese a estar "curtidos en la gestión gubernamental"- en clara referencia al PP-, habrían caído, según el Ministerio, en "esta ciénaga donde la sobrepuja irrazonable y populista prevalece sobre el sentido común". Y advierte de que la "ceguera estratégica" solo puede ocasionar "tensiones recurrentes".

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Marruecos también apunta a la justicia española y lamenta que "instituciones legislativas y judiciales honorables pequen por iniciativas desafortunadas que alimentan el desacuerdo". Y va más allá al advertir de que "las desviaciones, donde el buen juicio cede su lugar a lo simplista y el análisis objetivo a la acusación, forman parte de una estrategia del miedo dañina para todos".

"Son los responsables políticos quienes, mediante su valentía y altura de miras, convierten (la vecindad) en un activo para el futuro", sostiene el departamento que encabeza Naser Burita, advirtiendo de que por el contrario "la ceguera estratégica transformará este capital en una fuente de desconfianza crónica y tensiones recurrentes".

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El Reino de Marruecos dice en su comunicado que "se niega a convertirse en un recurso electoralista en vísperas de elecciones” y “tampoco acepta ser el chivo expiatorio de ajustes de cuentas políticos”.