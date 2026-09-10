Gonzalo Barquilla 10 SEP 2026 - 20:12h.

SOS Desaparecidos y Adonay reclaman participar en el Estatuto de los desaparecidos tras su aval en el Congreso

El Congreso avala la creación de una subcomisión para elaborar un Estatuto jurídico de las personas desaparecidas

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SOS Desaparecidos y la Plataforma Adonay, asociaciones de apoyo a las familias de personas desaparecidas, muestran su malestar por cómo se ha puesto en marcha la elaboración del futuro Estatuto jurídico de las personas desaparecidas. Ambas entidades aseguran que no fueron informadas de la creación de la subcomisión parlamentaria encargada de elaborar este texto y lamentan haberse enterado por los medios de comunicación de una iniciativa en la que consideran que deberían tener un papel protagonista.

El presidente de SOS Desaparecidos, Joaquín Amills, y el presidente de la Plataforma Adonay, Jorge Adonay, se han reunido este jueves para reforzar la colaboración entre ambas organizaciones. El encuentro se produce el mismo día en que el Congreso ha avalado por amplia mayoría la creación de esta subcomisión y después de que ambas entidades hayan expresado su disposición a colaborar para mejorar la búsqueda y la atención a las familias de personas desaparecidas.

El malestar de SOS Desaparecidos y Adonay

Amills denuncia que ni su asociación ni Adonay han recibido información sobre la puesta en marcha de la subcomisión. "Es vergonzoso que tengamos que enterarnos por la prensa de la creación de esta subcomisión", señala el presidente de SOS Desaparecidos, que asegura que otras fundaciones sí conocían previamente la iniciativa. Según explica, el pasado 13 de marzo SOS Desaparecidos pidió al CNDES información sobre el estado del Estatuto y recuerda que llevan años reclamando su desarrollo.

SOS Desaparecidos asegura además que ya en 2019 presentó al Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) un borrador del Estatuto de la Persona Desaparecida con cerca de 240 actuaciones, derechos, reformas y medidas. Amills reivindica el trabajo de ambas organizaciones en la difusión y búsqueda de personas desaparecidas y lamenta que "nadie sea capaz de descolgar un teléfono" para explicarles cuál será la hoja de ruta de la subcomisión. "Nosotros estamos abiertos, como siempre, a trabajar, al igual que Adonay, pero a trabajar", sostiene.

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Desde la Plataforma Adonay comparten esta reclamación y defienden que las asociaciones que trabajan directamente con las familias deben recibir "un trato igualitario". Según explica la entidad, el CNDES mantiene principalmente una colaboración con tres organizaciones: QSDGlobal, Guardias Civiles Solidarios y la Asociación de Protección Civil y Catástrofes. Adonay reclama que esa colaboración no suponga dejar al margen a otras entidades que también participan de forma activa en la búsqueda, difusión y apoyo a las familias de personas desaparecidas.

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Desde el PSOE, el portavoz de Interior y promotor de la iniciativa, David Serrada, ha negado que exista una "mano negra" que afecte a SOS Desaparecidos y ha asegurado que la asociación podrá participar en la subcomisión "al igual que acudirán otras asociaciones", informan fuentes como 'El Pais'. SOS Desaparecidos y Adonay mantienen su disposición a colaborar y reclaman que esa participación se concrete y que las organizaciones sean escuchadas desde el inicio de los trabajos.

El Congreso avala la creación de la subcomisión

El Pleno del Congreso ha avalado este jueves, con los votos a favor de todos los grupos salvo Vox, que se ha abstenido, la propuesta de la Comisión de Interior para crear en su seno una subcomisión encargada de elaborar un Estatuto jurídico básico de las personas desaparecidas sin causa aparente. La iniciativa había sido acordada en julio por la Comisión de Interior y da ahora paso a los trabajos para establecer un marco legal que garantice los derechos de las personas desaparecidas y de sus familiares.

Los trabajos deberán determinar el marco legislativo que afecta a las personas desaparecidas en España, estudiar las modificaciones legales necesarias y recuperar iniciativas y propuestas previas. La subcomisión también recabará aportaciones del Tercer Sector Social, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el Centro Nacional de Desaparecidos, las administraciones públicas, la Abogacía y la Psicología, además de poder celebrar comparecencias y solicitar documentación.

La subcomisión dispondrá de un plazo máximo de seis meses desde su constitución para presentar sus conclusiones a la Comisión de Interior. Entre las cuestiones que deberá abordar figura la situación jurídica de las personas desaparecidas y sus familiares, así como las modificaciones necesarias en ámbitos como las declaraciones de ausencia y fallecimiento. Desde las organizaciones vinculadas a la búsqueda reclaman que los trabajos avancen con rapidez. El presidente de QSDGlobal, Paco Lobatón, ha defendido que las comparecencias de asociaciones y familias se celebren "de manera inmediata" al considerar que existe ya mucho trabajo previo sobre el que avanzar.