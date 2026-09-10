La mayoría de los datos desvelados ayer ya fueron adelantados cada uno de los días por Informativos Telecinco.

El delegado del Gobierno en Ceuta se niega a dimitir, dice que no conoció la comunicación del CNI y que no se alertó del asalto

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Los informes desclasificados por el Gobierno, qué dicen exactamente, qué información aportan y cómo de precisos son los avisos. La mayoría de los datos desvelados ayer ya fueron adelantados cada uno de los días por Informativos Telecinco.

De qué se avisó

Los informes dejan claro que se avisó de un preocupante incremento de entradas a nado en Ceuta. Más de 1.000 personas, de hecho, entraron a nado en Ceuta en los días previos al asalto masivo a Ceuta el día 30 de julio.

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También se alertó de un movimiento en redes sociales en los que se daban consejos para pasar a nado, también sobre la compra de neoprenos.

La alerta del CNI habla de una convocatorio masiva el día 30 de julio aprovechando la festividad del trono de Marruecos.

No se avisó

Fueron por tanto muchos los indicios, aunque es cierto que en esa última alerta solo del alcance en redes sociales que tenían esos llamamientos.

El CNI dio la cifra. 180.000 personas tenían acceso a esos mensajes en redes sociales, pero nunca hubo una precisión exacta de la magnitud que podía tener el asalto que finalmente ocurrió. Y es esa falta de precisión a lo que se agarra el gobierno para defender su actuación.

27 DE JULIO

Tres días antes del asalto, el 27 de julio a las 12:30 en una comunicación de hechos relevantes la policía alertó de una "entrada masiva a nado" en los últimas 3 semanas. Un incremento que se contó en directo en Informativos Telecinco. "En Ceuta más de 1.000 inmigrantes han entrado a nado en la ciudad en los últimos días.

28 DE JULIO

Al día siguiente, el 28 de julio, en una nota interna el CENIF avisaba con fotos y vídeos de un ligero incremento de mensajes en redes de venta de neoprenos y aletas. Hablaba de un riesgo de entrada con una "incidencia relativa".

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Ese mismo día, el 28 de julio, ya en Informativos Telecinco veíamos imágenes de jóvenes en Ceuta vestidos con trajes de neopreno y se hablaba ya de una entrada constante.

29 DE JULIO

El 29 de julio, 24 horas antes, a la 13:52, el CNI avisó a la delegación de gobierno con un mensaje de whatsapp que se estaba preparando un asalto para el día 30. "En redes hay un llamamiento para el asalto por valla y mar a las 20.00 horas. A las 13:53, el CNI alertó a la Guardia Civil en un mensaje de Whatsapp: "Tenemos información de un intento de entrada a nado y salto a la valla por la mañana". En los mismos términos hizo una llamada la policía

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Además de esto se advirtió a las 6 y media a los servicios de inteligencia de Marruecos. Alerta temprana: "Intento de entrada el próximo 30 de julio".

Y mientras, desde Informativos Telecinco les informábamos desde Ceuta de la cantidad de migrantes agolpados frente al CETI. "A las puertas del CETI acampan ya unas 400 personas, la mayoría marroquíes .El presidente de Ceuta habla de crisis migratoria y pide una respuesta inmediata al Gobierno".

A esa hora de la noche, el CENIF elevó la alerta a riesgo extremo de entradas a nado y saltos a la valla, aunque con una probabilidad-media baja.

30 DE JULIO

Y llegamos al 30 de julio. El día del asalto: una hora después de que se desbordase la frontera. El Éjército advirtió de que era muy probable que la entrada fuera masiva como se anunció en Informativos Telecinco, "España se enfrenta a la mayor crisis migratoria de la historia reciente".