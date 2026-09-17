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Marco Antonio Gómez, militar y presidente de la Asociación de Tropa y Marinería Española, ha denunciado en 'Vamos a Ver' las condiciones en las que, según ha explicado, permanecen desplegados militares en la ciudad autónoma.

Gómez ha señalado que los efectivos acumulan más de 45 días de servicio, con jornadas prolongadas y más largas de lo establecido, problemas logísticos y dificultades para garantizarles un buen descanso. Con motivo de esta situación, se ha celebrado una concentración en la ciudad.

El representante de los militares ha asegurado que la manifestación celebrada contó con un amplio respaldo ciudadano y de otros cuerpos de seguridad. Marco Antonio Gómez ha explicado que: "La situación es complicada, lo llevamos diciendo desde las primeras 48 horas".

Marco Antonio Gómez, militar y presidente de la Asociación de Tropa y Marinería Española: "Comen una sopa que parecía agua sucia"

Durante la entrevista, Gómez ha detallado algunas de las principales reivindicaciones de los militares, entre ellas la mejora de la alimentación, el descanso y las condiciones de alojamiento. Según su testimonio, algunos efectivos han vuelto a dormir en camas de lona instaladas en vestuarios y se han producido nuevos problemas con las comidas: "Nos llegaron a dar una bolsa con tan sólo un bocadillo de mortadela y nos hemos visto días comiendo una sopa que parecía agua sucia".

También ha reclamado una mayor protección jurídica durante las intervenciones y ha defendido que los militares desplegados deberían contar con la consideración de agentes de la autoridad: "Un militar que no está bien alimentado y no descansa, no puede rendir al mismo nivel".

Otro de los asuntos abordados ha sido el riesgo al que, según Gómez, se enfrentan los efectivos durante sus patrullas. Ha mencionado agresiones y daños materiales sufridos durante los despliegues y ha cuestionado las consecuencias legales para quienes atacan a militares cuando abandonan voluntariamente el territorio.

Gómez también ha explicado que la asociación continuará recopilando pruebas sobre las condiciones del operativo y reclamando cambios ante las autoridades. El representante de la tropa y marinería ha concluido la entrevista agradeciendo el apoyo recibido en Ceuta y ha manifestado que: "Vamos a estar vigilantes porque nos va en ello la vida".