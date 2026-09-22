Un herido y cuatro detenidos tras un enfrentamiento entre migrantes en Ceuta

La Policía Nacional acudió al lugar al ser informada de una pelea entre varias de las personas acogidas en la zona de Loma Margarita

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Un herido y cuatro detenidos ha sido el resultado de una nueva pelea protagonizada por migrantes que permanecen en Ceuta después de haber entrado ilegalmente los días 30 y 31 de julio y que están acogidos en diferentes lugares de la ciudad.

Según han informado a EFE fuentes policiales, el conflicto se ha producido en uno de los centros de acogida temporales habilitados por el Gobierno en la zona de Loma Margarita, donde residente migrantes procedentes del África Subsahariana.

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La Policía Nacional acudió al lugar al ser informada de una pelea entre varias de las personas acogidas en este dispositivo, determinando que en la reyerta habían participado cuatro migrantes subsaharianos.

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La pelea se originó por el enfrentamiento de tres de los participantes con un cuarto, el cual resultó herido y tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario por una luxación de un dedo de la mano.

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Los cuatro implicados en la pelea han sido detenidos por la Policía Nacional. En este asentamiento están alojados los migrantes subsaharianos que permanecían acampados en la playa del Trampolín y que fueron de los primeros en abandonar este lugar para ocupar esta zona ante la imposibilidad de acceder al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) por tener sus plazas cubiertas. Todos ellos entraron en la ciudad los días 30 y 31 de julio aprovechando el acceso ilegal por el espigón fronterizo de ciudadanos marroquíes.

La Policía da una hora a los migrantes del Trampolín para desmantelar los mercadillos ilegales

Efectivos de la Policía Local se han desplazado en la tarde de este martes hasta el asentamiento del Trampolín, en Ceuta, con apoyo de agentes de la Policía Nacional, para informar a los migrantes de que disponen de una hora para desmantelar los mercadillos ilegales instalados en la zona.

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El despliegue de los agentes sobre la arena ha provocado momentos de tensión y confusión en el asentamiento. Tras recibir el aviso, los migrantes han comenzado a recoger rápidamente los puestos de venta ambulante que habían instalado sobre la arena.

Las mantas extendidas en el suelo, utilizadas como improvisados expositores, han comenzado a desaparecer a toda velocidad. Sobre ellas se encontraban distintos productos puestos a la venta, entre ellos zapatos, barras de pan, productos de higiene y otros artículos. Los vendedores han introducido apresuradamente las mercancías en bolsas y han comenzado a retirar las mantas y demás elementos utilizados para montar los pequeños mercadillos.

La actuación se produce después de que la Ciudad Autónoma haya anunciado medidas para hacer cumplir las ordenanzas municipales en los asentamientos y haya reclamado la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Tanto la Policía Local como la Policía Nacional han desplegado varios furgones que han detenido en el entorno del Trampolín.