La aplicación de Google permite consultar los precios del combustible de las estaciones de servicio y localizar alternativas más económicas durante el viaje

Una avería silenciosa puede disparar el consumo de combustible sin que muchos conductores la detecten a tiempo

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El precio del combustible sigue estando por las nubes y los conductores buscan cualquier oportunidad para ahorrarse unos euros en cada repostaje. Comparar precios antes de llenar el depósito puede marcar la diferencia y ayudar a reducir el coste de cada desplazamiento. Para hacerlo, una herramienta que muchos conductores utilizan a diario puede convertirse en una aliada para encontrar la gasolinera más barata.

Y esa herramienta es Google Maps, una de las aplicaciones más utilizadas por los conductores para planificar sus desplazamientos. Google Maps no solo permite calcular rutas, consultar el tráfico o encontrar puntos de interés, sino que también ofrece funciones que pueden ayudar a reducir el gasto en cada viaje, desde la elección de trayectos de menor consumo hasta la localización de las gasolineras más baratas.

Cómo ahorrar en combustible con Google Maps

Google Maps permite buscar gasolineras y consultar información sobre sus precios, de modo que el usuario puede comparar las diferentes estaciones que aparecen en una zona o a lo largo de su recorrido, para repostar en la más barata y así ahorrar unos céntimos por litro.

Aunque puede parecer poca la diferencia en el precio de la gasolina en cada estación, cuando se llena el depósito esa cantidad puede convertirse en un ahorro apreciable. Por ello, antes de entrar en la primera gasolinera que aparece junto a la carretera, merece la pena comprobar qué alternativas existen alrededor.

Así puedes encontrar la gasolinera más barata con Google Maps

El procedimiento es sencillo, aunque antes de nada debes comprobar que tienes Google Maps actualizado a su última versión. Una vez hecho, solo tienes que abrir la aplicación y buscar “gasolineras”. También lo puedes realizar con la búsqueda por voz.

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La aplicación mostrará las estaciones de servicio disponibles en la zona y, al seleccionar una de ellas, permitirá consultar la información disponible sobre el establecimiento, como los precios.

Además, si ya vas en plena ruta, Google Maps también permite buscar una gasolinera sin abandonar la navegación. Desde la tarjeta de información que aparece durante el trayecto se puede acceder a la opción de buscar en la ruta y seleccionar una estación de servicio. De esta manera, el conductor puede localizar una estación que se encuentre en su recorrido o que requiera un pequeño desvío, evitando tener que salir de la aplicación para buscar dónde repostar.

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El nuevo Google Maps con Gemini facilita las búsquedas

En marzo de este año 2026, Google Maps se actualizó y añadió una nueva forma de interactuar con Gemini. Con 'Ask Maps' ('pregunta a Mapas') el usuario puede formular preguntas en lugar de limitarse a introducir el nombre exacto de un establecimiento.

Google explica que esta función permite plantear preguntas complejas sobre lugares y recibir recomendaciones personalizadas acompañadas de un mapa. La tecnología utiliza información de Google Maps y datos procedentes de su comunidad para responder a las consultas.

Esto abre la puerta a realizar búsquedas relacionadas con una parada durante un viaje de una forma mucho más sencilla. Por ejemplo, puedes preguntar cuál es la gasolinera más barata de la zona.

Cómo configurar Google Maps para gastar menos en combustible

Además, el ahorro no depende únicamente de pagar menos por cada litro en la gasolinera. Google Maps dispone además de una opción para priorizar rutas que requieran menos combustible, identificadas mediante el icono de una hoja verde. Para utilizarla hay que acceder a la configuración de Google Maps, entrar en los ajustes de navegación y configurar las preferencias relacionadas con las rutas. La aplicación también permite indicar el tipo de vehículo y seleccionar entre gasolina, diésel, híbrido, eléctrico o gas, según el coche.

El objetivo de esta configuración es que Google Maps tenga en cuenta el tipo de motorización a la hora de determinar qué recorrido puede resultar más eficiente. De esta forma, la aplicación no se limita a buscar el camino más rápido, sino que puede ofrecer una alternativa orientada a reducir el consumo y por tanto, ahorrarnos algo de dinero.

El proceso comienza abriendo la aplicación y pulsando sobre la fotografía de perfil o la inicial de la cuenta, situada en la parte superior derecha. Desde ahí hay que entrar en los ajustes y acceder al apartado correspondiente a los vehículos para seleccionar el tipo de motor.

Una vez configuradas estas preferencias, Google Maps puede mostrar rutas orientadas a reducir el consumo. También existe la posibilidad de evitar los peajes desde las opciones de ruta, comparando así el tiempo necesario para completar el trayecto con el posible ahorro económico.

La combinación de estas funciones permite utilizar Google Maps como una herramienta para controlar diferentes gastos del viaje, como elegir una ruta más eficiente o localizar la gasolinera más barata.