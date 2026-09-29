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El desahucio de Maricarmen, que finalmente podrá vivir a la casa en la que ha vivido durante 71 años, ha hecho que el problema de la vivienda se revive el Gobierno de Pedro Sánchez trate de llegar a un acuerdo con sus socios para aprobar un decreto en el Consejo de Ministros.

Verónica Martínez Barbero, portavoz de Sumar, ha estado en directo en 'La mirada crítica' para hablar de las condiciones de su partido para que se apruebe este decreto.

Verónica Martínez Barbero, portavoz de Sumar: "Estamos en un punto en el que no nos vale quedarnos a medias"

"Las negociaciones, durante esta noche, han seguido y les hemos pasado unas normas como la regulación del alquiler por habitaciones, la renovación de contratos automática y un escudo contra los desahucios mayor", ha contado Verónica Martínez Babero sobre las negociaciones con el Gobierno de Pedro Sánchez.

"Estamos en un punto en el que no nos vale quedarnos a medias. Somos representantes de la ciudadanía y ahora nos toca mirar a la calle y ver lo que nos pide la gente. Ojala hubiéramos tenido un ministerio de vivienda igual que lo tenemos de trabajo, porque entonces los contratos de alquiler serían indefinidos", ha apuntado en directo.

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Es el momento de llevar al BOE medidas urgentes en medida de vivienda, sin perjuicio de que son necesarias muchas más porque vivienda es algo muy complejo. Si las Comunidades Autónomas del Partido Popular ejerciera sus competencias, un poco mejor también nos iría".