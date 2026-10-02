Abascal cree que el Gobierno usa la vivienda para "tapar" Ceuta

Última hora de la protesta por la vivienda: los manifestantes regresan a Sol y la huelga general comienza a sonar tras la caída de los decretos

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"Si necesita un relato para convocar elecciones, adelante. ¿Cree que tiene la coartada? Que ponga fecha. Estoy listo, estamos preparados. Por mi, que convoque cuando quiera", ha manifestado, para añadir que "hoy se ha acreditado que Sánchez y su Gobierno no tienen ni las Cortes ni la calle, ni el Parlamento ni el pueblo".

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha comparecido tras la derogación de los dos decretos del Gobierno para acusar al Ejecutivo de intentar "hacer creer a la gente que es responsabilidad de la oposición". Feijóo ha denunciado la "frivolidad" del Gobierno y ha sostenido que "han preferido fracasar dos veces". "El resultado, al menos, garantiza que la situación de la vivienda no va a estar peor que ayer", ha afirmado.

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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado a Pedro Sánchez, de actuar con "cálculo electoral" en materia de vivienda porque, según ha dicho, los dos decretos que se han rechazado en el Congreso no habrían "ayudado a Maricarmen ni a nadie".

El líder de la oposición ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que convoque elecciones. "Tiene la coartada, ponga la fecha, disuelva las cortes, convoque elecciones, que hablen los españoles. Y antes de hacerlo, que tenga el arrojo de salir a la calle, no solamente a la Puerta del Sol y los actos de su partido, que salga en todos los rincones del país a decirle a los españoles que en España no hay vivienda por culpa de a oposición", ha manifestado.

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"Hoy se ha acreditado que el señor Sánchez no tiene ni las Cortes ni las calles, ni el parlamento, ni el pueblo. Las únicas salidas decentes y democráticas son la convocatoria de elecciones y que no se guarde mucho más la fecha ante la eventualidad de pillar a la oposición desprevenida, estoy listo, estamos preparados, por mí que convoque cuando quiera, por España que convoque cuanto antes", ha indicado Feijóo en su comparecencia.

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Abascal cree que el Gobierno usa la vivienda para "tapar" Ceuta

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado al Gobierno de utilizar el problema de la vivienda para "tapar" la crisis de Ceuta y los presuntos casos de corrupción: "En España hay desahucios desde hace mucho tiempo y de repente se ha puesto en la palestra", ha dicho.

En declaraciones a los medios al término del Pleno del Congreso, que ha tumbado los decretos de vivienda aprobados por el Gobierno con los votos en contra de PP, Vox y Junts, Abascal ha arremetido contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por "dañar absolutamente todas las materias con sus pactos", y ha enumerado la construcción de viviendas, la subida de los alquileres y el incremento del precio de las casas.

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Requerido por la previsión de futuros desahucios como el de Maricarmen, habida cuenta de que el decreto que los prohibía queda derogado, el líder de Vox ha aludido a los ceutíes, 80.000 "amenazados de desahucio" tras la entrada masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos el 30 de julio.

"En España hay desahucios desde hace mucho tiempo y de repente se ha puesto en la palestra para tapar la corrupción y la traición del Gobierno, sobre todo en Ceuta", ha indicado el líder de Vox.

Bustinduy dice que PP, Vox y Junts son "el brazo político del rentismo" y pide a la calle no bajar los brazos

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha asegurado este viernes que, con su "miserable" rechazo a los dos decretos ley de vivienda en el Congreso, el PP, Vox y Junts "han actuado como el brazo político del rentismo" contra "su propio electorado" y ha pedido a la gente de exige medidas para atajar el problema de la vivienda en las calles que no se "resigne". "Que nadie baje los brazos", ha dicho.

"Si hoy las derechas del PP, Vox y Junts creen que han derrotado y votado contra el Gobierno, se equivocan gravísimamente", ha avisado en declaraciones en el Congreso, incidiendo en que estos tres partidos "pagarán este error político en las urnas". "Especialmente creo que Junts ha tomado una decisión absolutamente incomprensible y desastrosa, que les lleva a la desaparición de su espacio político", ha apostillado.

Rufián aconseja a Sánchez "cabeza fría" porque no hay "nada votable" a su izquierda si adelanta elecciones

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que actúe con "cabeza fría" y tenga en cuenta que "no tienen nada a su izquierda para poder sumar" si disuelve las Cortes para adelantar las elecciones generales.

Podemos pide a Sánchez que use el BOE como con la amnistía

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, sostiene que la gente en la calle "no quiere elecciones, sino soluciones" y ha recordado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que aún tiene en su mano el Boletín Oficial del Estado (BOE). Lo que se está pidiendo en las calles, ha destacado, es frenar los desahucios, expropiar las viviendas de los fondos buitre, bajar el precio de los alquileres por ley.

"Y eso se hace con el BOE", ha proclamado la dirigente de la formación morada, sugiriendo que el Gobierno puede aprobar "todos los meses" un decreto de vivienda "ambicioso". En este punto, ha llamado al Ejecutivo a "forzar la máquina" institucional "al máximo" como hicieron con la Ley de Amnistía.

"Decían que la Ley de Amnistía era inconstitucional un mes y al mes siguiente lo estaban aprobando --ha recordado Belarra--. Pues que hagan lo mismo. La gente está al límite y no tienen que pagar el pato".