El líder socialista intenta cabalgar el descontento por la vivienda pero aún le quedan juicios pendientes al PSOE

Junts acusa a Pedro Sánchez de convocar elecciones por interés y reivindica haberse "plantado"

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El 29 de noviembre los españoles votaremos en unas elecciones generales que han estado flotando en los últimos días. A pesar de la resistencia de Pedro Sánchez, al final, la realidad le ha forzado a convocar los comicios anticipados, una reclamación reiterada de la oposición y que ha rematado el Congreso tras tumbar los decretos por la vivienda. Algunas voces en los ambientes políticos achacan la decisión del presidente del Gobierno de querer capitalizar el descontento y las movilizaciones por la vivienda, pero los procesos judiciales contra el PSOE podrían dar algún susto a Sánchez en la próxima semana.

Pedro Sánchez llega muy castigado a las elecciones generales, después de que se pasara los dos últimos años sorteando acusaciones y procesos judiciales en torno al partido y a su propia familia. También ha sido muy cuestionada su gestión en Ceuta en los últimos meses. Por lo que no es descabellado pensar que el líder del Ejecutivo intente cabalgar el fracaso de los decretos de vivienda y la reacción en la calle, como una mínima oportunidad para ser reelegido.

La convocatoria de elecciones generales anticipadas, llega a la escena política española, de forma inesperada, después de que Sánchez lo negara por activo y por pasivo; algo que nadie se podía imaginar hace trece días... pero entonces, no existía el desahucio de Mari Carmen que provocó la chispa de las protestas en numerosas ciudades de España.

La reelección de Sánchez: los problemas judiciales, Ceuta, la subida de los precios VS el descontento por la vivienda

El liderazgo de Pedro Sánchez, se enfrentará a la desunión a la izquierda, que podría ser clave para definir si el PSOE tendría los votos suficientes para volver a La Moncloa. Las fuerzas a su izquierda están desunidas y sin liderazgos políticos claros lo que puede significar que aunque los socialista ganen, luego le sea difícil armar una mayoría para gobernar.

A eso se le une el desgaste en el frente judicial con posibles sorpresas en el corto plazo y aunque probablemente salve muchos de los problemas judiciales que le rodean, quedan algunas investigaciones en curso, que podrían dar sustos al Gobierno en los próximos días, como el caso Leire Díez o la presunta financiación irregular del Partido Socialista.

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El otro obstáculo para Sánchez es el aumento de los precios: la inflación, la subida de los precios son elementos muy a tener en cuenta porque ni mucho menos parece que la situación vaya a mejorar en el corto plazo. La situación en Ormuz sigue muy complicada y la guerra en Irán promete seguir tensionando los precios en el corto y medio plazo.

El presidente cree que ha encontrado la chispa que necesitaba para activar a un electorado de izquierdas, que según todas las encuestas estaba completamente desmovilizado y esa, probablemente es su apuesta, pero el camino es largo y complicado. Todo se decidirá el próximo 29 de noviembre.