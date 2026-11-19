Alberto Rosa 19 NOV 2026 - 23:49h.

El candidato a la Presidencia del PP ha aprovechado su minuto de oro para apelar al cambio "que necesita España"

El vídeo completo del debate cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo

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Los candidatos a la Presidencia del Gobierno del PSOE y el PP, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, respectivamente, han protagonizado el único debate cara a cara de esta campaña marcada por asuntos de relevancia como la vivienda, la lucha contra la corrupción o la migración y la política exterior. Por sorteo, el líder del Partido Popular abrió el debate, mientras que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo ha cerrado.

Uno de los momentos más esperados de los debates cara a cara es el conocido minuto de oro final. Alberto Núñez Feijóo lo ha aprovechado para apelar al cambio que "necesita España". "Yo no soy un candidato de manual, no bailo en los mítines y no me gusta la política espectáculo. Pero tampoco robo, ni miento, ni me voy de vacaciones cuando se invade nuestro país. Yo creo en la política como servicio. Sé sacar adelante presupuestos, sé gestionar infraestructuras, sé construir hospitales, sé gestionar crisis. España necesita un cambio", ha remarcado.

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La cita arrancó a las 22:00 horas en el Plató A de Madrid Content City, en Tres Cantos, en Madrid. Alberto Núñez Feijóo ha llegado a las 20:30 horas, mientras que Pedro Sánchez lo ha hizo a las 20:45 horas. Los dos candidatos fueron recibidos en las proximidades del plató por la presidenta de la Academia y moderadora del debate, María Casado, y los vicepresidentes.

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Ambos candidatos llegaron al debate en un clima de crispación, enfrentamientos y falta de diálogo durante la legislatura. Ambos candidatos se han despejado la agenda de mítines este miércoles y jueves para centrarse en la preparación de este duelo televisivo.

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Ambos debatieron sentados en sillas blancas cara a cara en una mesa rectangular de dos metros y medio de largo y no pudieron hacer uso de ningún dispositivos electrónico. Los bloques temáticos del debate fueron por este orden: Vivienda; Economía y Fiscalidad; Política Social y Servicios Públicos; Lucha contra la corrupción y regeneración democrática; Migración y política exterior. Tras el bloque de Economía y el de corrupción tuvieron lugar las dos pausas publicitarias.

Los tiempos estuvieron regidos y marcados en pantalla y controlados por árbitros de la Federación Española de Baloncesto. Además, cada contó con un portavoz que para hacer su valoración del debate durante un minuto y medio y sin preguntas.

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Para la realización del debate, la Academia ha dispuesto de una unidad móvil para ofrecer la señal del plató y otra exterior que distribuirá que se encargará de los tránsitos y los momentos de llegada de los candidatos.