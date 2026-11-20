Claudia Barraso 20 NOV 2026 - 00:04h.

Pedro Sánchez ha pedido el voto del ciudadano durante su alegato final, con el que ha cerrado el debate cara a cara

El debate completo entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo: todos los detalles del cara a cara antes del 29N

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Al finalizar el cara a cara con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Gobierno y candidato por el Partido Socialista a las próximas elecciones del 29 de noviembre, Pedro Sánchez, ha pronunciado su discurso final dirigiéndose a la población explicando la "importancia de votar".

Comenzando con su alegato, el socialista ha afirmado que los partidos de derecha "tienen el dinero, tienen el control de la mayoría de los medios de comunicación. Tienen también el apoyo del hombre más poderoso del mundo y de su cohorte de tecnoligarcas, pero se equivocan porque en democracia el poder lo tienes tú, está en tu mano y ellos lo saben y les molesta", asegura.

Pedro Sánchez, dirigiéndose directamente a cámara y refiriéndose a la derecha ha añadido que existe "cierto temor de la oposición y que "por eso quieren que el próximo 29 de noviembre no vayas a votar, pero no les hagas ni caso. Usa ese poder"

Pedro Sánchez anima a votar "a todo el que puede"

El poder de las elecciones, de elegir al próximo presidente del Gobierno y elegir el futuro del país. "Ve a votar el próximo 29 de noviembre", anima Sánchez, añadiendo "que la fuerza de la gente ha forjado la España que somos hoy, una España que es ejemplo de dignidad en el mundo, una España que es la que más avanza de toda Europa, una España que no se doblega ante los intereses de nadie, por muy poderosos que estos sean".

Tras ello, ha pedido al ciudadano que "el avance" se mantenga en el tiempo y vuelve a pedir que "quien pueda votar, que vote, vota con toda tu alma. Vota con toda tu fuerza al Partido Socialista". Así ha cerrado el candidato socialista y actual presidente del Gobierno el debate cara a cara con el líder de la oposición a poco más de una semana de que se produzcan las elecciones generales.