Feijóo apunta a los directivos de Correos en sus dudas sobre la limpieza del voto por correo

Virginia Mayoral 07 OCT 2026 - 16:08h.

Ni el PP ni Núñez Feijóo han aportado indicios de un posible riesgo para el proceso electoral en el voto por correo

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Dos días después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lanzara un mensaje contundente al asegurar que “yo le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo”, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha tratado de matizar la posición de su formación sobre este sistema de participación electoral.

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Más medidas a la Junta Electoral Central

Feijóo quiso diferenciar entre los trabajadores de Correos y la dirección de la empresa pública. “Confío plenamente en los carteros de Correos. Segundo, confío plenamente en los empleados públicos de Correos. Tercero, no confío en los directivos de Correos, porque el expresidente de Correos y la señora Leire están investigados por, entre otras cosas, intentar extorsionar”, afirmó.

Con estas declaraciones, el presidente del PP situó el foco de sus dudas en la cúpula directiva de la compañía postal, aunque sin concretar de qué forma podría verse comprometida la seguridad del voto por correo ni aportar indicios de un posible riesgo para el proceso electoral.

Desde el Gobierno interpretan esta controversia como una estrategia para desviar la atención de otros asuntos que centran el debate político. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, restó importancia a las críticas de los populares y defendió que el Ejecutivo seguirá centrando su mensaje en otras prioridades.

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“Ellos hablando del voto por correo y de patochadas varias, pero a otro perro con ese hueso. Nosotros vamos a hablar de vivienda”, señaló el ministro.

Mientras tanto, el Partido Popular ha anunciado su intención de plantear a la Junta Electoral Central nuevas medidas para reforzar las garantías y la seguridad del voto por correo. Sin embargo, en los 48 años de democracia en España no existen pruebas de que se haya producido un fraude electoral a través del sistema gestionado por Correos.