El PP solicita en la Audiencia Nacional la imputación del PSOE por financiación ilegal

El PP ha informado en un comunicado que ha solicitado al juez instructor Santiago Pedraz la citación como investigado del PSOE

El PP solicita la imputación del PSOE por cohecho, malversación, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y financiación ilegal

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El Partido Popular ha registrado este martes en la Audiencia Nacional un escrito solicitando la imputación del PSOE por cohecho, malversación, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y financiación ilegal en el caso Leire.

El PP ha informado en un comunicado que, como acusación popular en este caso, ha solicitado al juez instructor Santiago Pedraz la citación como investigado del PSOE.

El PP denuncia el "amplio catálogo de actuaciones delictivas"

La Audiencia Nacional indaga si desde el PSOE se pagó a la exmilitante Leire Díez para, junto a otros, tratar de torpedear causas que afectan al partido o al Gobierno.

En el escrito, la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo denuncia el "amplio catálogo de actuaciones delictivas" puestas en marcha por la dirección del PSOE mediante una "organización criminal" liderada, presuntamente, por el entonces secretario de Organización socialista, Santos Cerdán, y creada en la sede del partido.

Todo ello, señala la formación, con el objetivo de "proteger los intereses del Gobierno" y del partido frente a las investigaciones judiciales en marcha y tras los cinco días de reflexión que se tomó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

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Esta "organización criminal", agrega el PP, también contaba con la "colaboración" de la imputada Ana María Fuentes Pacheco, actual gerente del PSOE.

Según el PP, la "organización criminal" intentó también "torcer la voluntad" de fiscales como José Grinda o Ignacio Stampa, así como del comandante de la Guardia Civil Rubén Villaba, valiéndose, presuntamente, de la relación "personal y reiterada" que mantenía Díez con Mercedes González, directora general de la Guardia Civil.

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El PP afirma además en su escrito que el PSOE financió, con fondos públicos, a Crónica Libre, un "medio instrumental de la organización criminal". "Todo valía para financiar a las cloacas", apunta el comunicado.

El PP ha señalado además la "falta de controles" por parte del Partido Socialista tanto "durante la puesta en marcha de la organización criminal" como en la actualidad