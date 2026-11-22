En varios consulados españoles el voto exterior está funcionando mediante dos circuitos

Quién vigila que el recuento electoral se realice correctamente

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Todos los electores que consten en el registro CERA (más de 2,7 millones) se pueden descargar las papeletas con las candidaturas y votar en urna, hasta el 26 de noviembre, o remitir su voto por correo a la oficina consular no más tarde del día 24 de este mes. Algunas oficinas consulares han instalado urnas de cartón para que puedan depositar su papeleta aquellos nacionalizados españoles que no estén registrados en el censo CERA, lo que afecta a buena parte de los beneficiarios de la ‘ley de nietos’.

Una nacionalizada lo explica así a Efe al salir del consulado de México: “En el momento de llegar aquí hicieron una distinción. Nos separaron a las personas que obtuvimos la nacionalización por la ‘Ley de Nietos’. Ya desde ese momento nos dicen que no podemos introducir los votos en las urnas de nuestra comunidad sino que tenemos que ponerlos en una urna especial”.

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También lo afirma una mujer argentina nacionalizada española que acompañó a su padre y su abuelo gallego a votar al consulado en Buenos Aires. Ella ha visto cómo su papeleta ha sido depositada en una caja de cartón, en lugar de la urna oficial transparente en la que votaron sus familiares, tal y como recoge 'El País'.

Las cajas de Buenos Aires no estaban precintadas

En varios consulados españoles el voto exterior está funcionando mediante dos circuitos: una urna ordinaria donde los electores reconocidos por el sistema y autorizados a votar pueden depositar sus sobres y otra caja, identificada como LMD para los nacionalizados afectados por la suspensión judicial.

Según informa 'The Objective', las cajas de Buenos Aires no estaban precintadas y el temor de los trabajadores del consulado es que hubiese problemas de custodia o una eventual mezcla con los votos ordinarios.

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Exteriores justifica que las delegaciones están aplicando las resoluciones del Tribunal Supremo (TS) y que la documentación se recoge en una caja diferenciada para conservarla separada pero resaltan que no se trata de una segunda urna con votos válidos.

¿Qué dice el Supremo sobre los votos?

El Supremo ordenó que la documentación de aquellos que no apareciesen en el listado autorizado se recibiera y se mantuviera aparte: "En el caso de que una persona no aparezca inscrita en dicho listado, los responsables consulares recibirán su documentación electoral pero no la introducirán en la urna, sino que la mantendrán aparte para su envío, en los términos previstos en al art. 75.8 de la LOREG, a la Junta Electoral Provincial competente, junto con el resto de la documentación electoral pero debidamente diferenciada. De ello se dejará constancia en el acta consular".

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En numerosos consulados españoles en todo el mundo, como Bogotá, Buenos Aires, Londres, Berlín o París, se formaron colas de cientos de personas durante el primer día de votación presencial. En la capital argentina, las consultas al censo se multiplicaron por cuatro respecto a las elecciones anteriores, de acuerdo con 'El País'.