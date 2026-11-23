"Llevamos tres años sin presupuestos, no descarto sorpresas y le contaré la verdad a los españoles, no les voy a mentir", ha confesado

Feijóo garantiza que revalorizará pensiones aunque la economía vaya mal: "Sacaremos el dinero de otro sitio"

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El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha destacado en Informativos Telecinco que "bajar impuestos de forma selectiva no supone una disminución de la recaudación fiscal". Preguntado por Carlos Franganillo sobre la viabilidad del proyecto económico que propone el PP, en el que aseguran que van a subir las pensiones, se van a bajar los impuestos y el gasto en defensa va a ser elevado, Feijóo asegura que va a hacer falta "el esfuerzo de la gente".

"Se habla mucho de la época de Mariano Rajoy, en la que nos encontramos 30.000 millones más de déficit público, por tanto déficit oculto, que nos encontramos con las cajas quebradas y hubo que inyectar los depósitos para que la gente pudiera retirar el dinero y que nos encontramos con miles y miles y miles de millones de euros a proveedores, normalmente autónomos que no cobraban las facturas·", explica.

"Llevamos tres años sin presupuestos, no descarto sorpresas y le contaré la verdad a los españoles, no les voy a mentir", ha insistido. "Yo creo que bajar los impuestos de forma selectiva no supone una disminución de la recaudación fiscal. Prueba de ello es que hemos bajado impuestos. Al final del mandato de Rajoy se bajaron impuestos. Aznar bajó impuestos y no bajó la recaudación", señala.

"De lo que se trata es de crear economía, de que el crecimiento económico sea sano y por tanto, si un poquito, si se paga un poco menos de impuestos cada uno, pero trabaja más gente, la recaudación no baja", sostiene el candidato del PP.