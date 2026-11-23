Alberto Núñez Feijóo ha reconocido que aconsejó a Carlos Mazón que pidiera la "prioridad nacional" en la DANA

Alberto Núñez Feijóo, ante la llegada de cientos de inmigrantes a Canarias: "¿Pero de verdad que eso es humanitario?"

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El PP también se ha visto salpicado por una polémica que ha perseguido tanto al Gobierno como al partido de Alberto Núñez Feijóo. La gestión de la DANA, que dejó cientos de fallecidos, hizo que Carlos Mazón, presidente hasta 2024 de la Generalitat Valenciana, dimitiese por la falta de respuestas tempranas ante esta catástrofe.

Pese a las continuas críticas que recibió el popular, Mazón no dimitió hasta un año después y Feijóo, en la entrevista en Informativos Telecinco con Carlos Franganillo, ha asegurado que el líder del Partido Popular le aconsejó que pidiera la emergencia nacional" y dice que lo que buscaba Pedro Sánchez era "escaquearse y se escaqueó".

Además, ha confesado que mientras salían a la luz los primeros muertos en Valencia, Feijóo y su equipo estaba en el pleno del Congreso y le dije a la portavoz, 'Oye, yo creo que tenemos que pedir la suspensión del pleno'. ¿Sabe cuál fue la respuesta? Se suspende el pleno y automáticamente se convoca un pleno extraordinario para nombrar el Consejo de Administración de Radio y Televisión Española y para excluir al Partido Popular como partido prioritario mayoritario".

Feijóo asegura que "Mazón se equivocó"

Alberto Núñez Feijóo, ha confesado en el plató de Informativos Telecinco que "si me vuelve a pasar lo de la DANA en algún lugar de mi país, asumiré la responsabilidad que supone ser presidente de gobierno". De la misma manera, ha reconocido que "Mazón se equivocó, no pidiendo la prioridad nacional clarísimamente y posteriormente se quedó solo".

Aún así, ha defendido que "los primeros 10 días cesó a dos miembros del gobierno, dos miembros del gobierno se quedó al frente de la DANA porque el gobierno de España se retiró y al cabo de un año dimitió". El candidato a las elecciones ha vuelto a poner un ejemplo del Gobierno, esta vez con el caso de los accidentes ferroviarios y la dimisión de Óscar Puente.

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A pesar de haber dimitido un año después de la DANA, Mazón sigue siendo diputado y Feijóo ha dicho que no "se ha planteado que siga siéndolo o no" en la próxima legislatura autonómica. "Quiero ganar las elecciones y quiero volver a gobernar en Valencia, pero las listas de la Comunitat ni las hemos hablado ni las hemos comentado".

De nuevo, Feijóo ha reiterado que pese a la crisis de "los trenes, el apagón, la huelga médica, la invasión de Ceuta" y critica que solo haya habido una dimisión, la de Óscar Puente, además de que lo haya hecho "por solidaridad con las víctimas".