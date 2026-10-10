Feijóo ha pedido a la gente que no tolere "ni un día más" a Pedro Sánchez al frente del Gobierno

Elecciones 29N: estos son los centros habilitados en el extranjero para el voto en urna

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El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que buscará el voto de aquel que nunca ha votado a su partido porque "a ese sobre todo es al que hay que escuchar", ha prometido gobernar sin mentir y sin venderse y ha pedido a la gente que no tolere "ni un día más" a Pedro Sánchez al frente del Gobierno.

Ante centenares de afiliados en el auditorio del recinto del IFEMA Madrid, donde han estado presentes los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy y presidentes autonómicos como los de Murcia, Galicia, Comunidad Valenciana, Aragón y Extremadura, el líder del PP ha convocado a los españoles a un proyecto de reconstrucción nacional, que sea "total, sereno y contundente".

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"No propongo una simple alternancia que quede claro. España necesita revisar las reglas, fortalecer las instituciones y abrir un tiempo nuevo", ha dicho tras incidir en que él gobernará con "la verdad por delante", sin venderse, "dando la cara" y seré "presidente de todos y no les dejaré tirados nunca.

Ayuso dice que teme "trampas" el 29N porque en 2023 hubo "gente" que no recibió papeletas

Al evento además de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida; el presidente del Senado, Pedro Rollán, los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy, y los presidentes de Aragón, Jorge Azcón; Galicia, Alfonso Rueda; Extremadura, María Guardiola; Murcia, Fernando López Miras, y la Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca.

Isabel Díaz Ayuso ha asegurado que teme que en las elecciones del 29 de noviembre el Gobierno central intente hacer "trampas" porque en los comicios generales de 2023 hubo "gente" que no recibió su voto por correo o le llegó "tarde".

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"¿Qué pasó en las elecciones de 2023 cuando nosotros ganamos las elecciones otra vez? ¿Qué ocurrió entonces? ¿Cuánta gente pidió votar por correo en una fecha elegida a traición y no le llegó el voto, le llegó tarde? Todo el mundo conoce casos. ¿Cuántas denuncias ha habido por España?", ha aseverado durante su intervención en el primer mitin de precampaña electoral del PP que se celebra este sábado en Ifema, con la presencia del líder del partido, Alberto Núñez Feijóo.

Díaz Ayuso ha acusado de "tibios" a los que la critican por alertar de posibles trampas en el voto por correo y ha insistido en que "Sánchez claro que va a intentar hacer todas las trampas que pueda".

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"Saben de sobra que en igualdad de condiciones en unas urnas no tienen nada que hacer", ha esgrimido. Así, ha pedido a la ciudadanía "abrir los ojos" porque, en sus palabras, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha intentado "romper las reglas del juego" e "inflar los censos" con la ley de nietos y la regularización de migrantes.

"Muchos venimos del futuro", ha asegurado la líder popular, quien ha afeado la "pretendida superioridad moral" de quienes van "contra aquellos que decimos la verdad".