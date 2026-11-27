Pedro Sánchez ha cerrado la campaña electoral del PSOE con un mitin en la Caja Mágica, en Madrid

Pedro Sánchez, en su minuto de oro en el debate a cuatro: "Vamos a tener cuatro años más de conquistas sociales"

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El presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, ha asegurado este viernes en el mitin de cierre de la campaña que el PP y Vox están "de los nervios" y que el PSOE va a volver a ganar las elecciones y a seguir gobernando.

"Claro que se puede, lo vamos a volver a lograr", ha dicho Sánchez en un multitudinario mitin en la Caja Mágica de Madrid, al que han asistido 13.000 personas según datos del PSOE, y al que el secretario general de los socialistas ha llegado acompañado de su mujer, Begoña Gómez.

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La intervención de Sánchez ha sido proyectada en todos los mítines del PSOE que se celebraban esta tarde diferentes ciudades y en ella ha insistido en que los derechos y las libertades tardan mucho en conquistarse pero pueden "esfumarse en un día" si no se vota el próximo domingo.

Sánchez asegura que "PP y Vox están de los nervios"

"Pero cómo no van a estar de los nervios con este llenazo", ha proclamado Sánchez en el recinto que el PSOE ha rebautizado este viernes como "la Caja Roja". Por otro lado, el socialista ha censurado el término "calladita" que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, usó en el debate de ayer hacia la candidata del Frente Amplio, Ada Colau, y ha subrayado que las mujeres no se van a quedar calladas el domingo, sino que irán a votar para defender sus derechos.

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Ha querido felicitar a Colau y al Frente Amplio por su campaña y ha apuntado a que PP y Vox han intentado que esta fuera "un referéndum contra el malvado Sánchez", pero ha subrayado que las elecciones no van sobre él sino sobre los derechos y libertades de la ciudadanía, sus empleos, la vivienda y la "dignidad".

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"Van de que avance España y no de que avance el pasado", ha dicho. Además, ha vuelto a criticar a ambos partidos por hablar de "pucherazo" y ha exigido al PP que "no cuestione los resultados" y acepte lo que se vote en las urnas.

Las cifras que a su juicio son claves para reeditar el Gobierno

Ha repetido las cifras que a su juicio son claves para reeditar el Gobierno: 75 por ciento de participación y 176 escaños de mayoría absoluta. "La mayoría progresista la tenemos a la vista", ha manifestado al tiempo que ha pedido a la militancia apurar las horas que quedan para seguir convenciendo a otras personas de que hay que votar al PSOE.

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Se ha referido a ciudadanos que han luchado por conquistar derechos como Ana Orantes, Nevenka Fernández, Pedro Zerolo o Ramón Sampedro y ha considerado que todos los insultos que reciben los socialistas son "medallas".

"Somos zurdos y zurdas, rojos y rojas y a vamos a votar para ganar a la involución y seguir cuatro años de avances más en este país", ha manifestado. Sánchez ha entrado por uno de los laterales mientras Alejo Stivel, cantante de Tequila, cantaba en directo 'Salta', y se ha puesto una camiseta roja del PSOE con el lema "La fuerza de la gente".

Las personalidades que han acudido al mitin

La secretaria general de las Juventudes Socialistas, Aránzazu Figueroa, ha explicado cómo hay que votar al PSOE en el Senado, ya que va en coalición con otros partidos de izquierda en la fórmula Senado de Progreso, y varios candidatos a la Cámara Alta por qué es importante ganar y revertir la mayoría absoluta del PP.

Al acto han acudido numerosos ministros, miembros de la Ejecutiva socialista y otros dirigentes como el expresidente manchego José Bono, que ha ganado un gran protagonismo durante la campaña por su choque con el expresidente Felipe Gónzalez.

En el mitin han intervenido varias personalidades de la cultura para dar su apoyo a Sánchez como el cineasta Pedro Almodóvar o el grupo Los Planetas, que ha actuado al cierre del mitin.