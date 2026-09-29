La Fiscalía se ha opuesto al recurso con el que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero de excluir una operación en Bolivia

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La Fiscalía se ha opuesto al recurso con el que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero pretende excluir de su investigación un informe policial que le implicó en el supuesto cobro de 200.000 euros que le habría abonado un grupo empresarial peruano por intermediar, presuntamente, con autoridades de Bolivia.

Es el segundo recurso que presentó el exlíder socialista sobre esta parte de la investigación: el primero fue rechazado por el juez José Luis Calama, que avaló indagar en esta supuesta operativa; y después el expresidente acudió ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

El ministerio público vuelve a oponerse al recurso

En esta ocasión, el ministerio público vuelve a oponerse al recurso de Zapatero, a quien reprocha que intente "encorsetar" la investigación y "limitar la actuación judicial", según su escrito, al que ha tenido acceso EFE. También las acusaciones populares que coordina el PP se han opuesto.

Para la Fiscalía, "los pagos recibidos" por Zapatero por parte de la sociedad peruana Focus "ni son un hallazgo ni menos quedan fuera del ámbito delictivo que se está investigando", sino que "ponen en evidencia otro hecho relativo al delito de tráfico de influencias, que venía ya siendo objeto de esta instrucción".

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"Existe así una incuestionable conexidad tanto sustantiva como procesal", continúa la Fiscalía, en relación a "la presunta influencia" de Zapatero "para lograr la ayuda pública recibida por Plus Utra", a la que "se suma la presunta influencia del mismo para lograr una 'oportuna' resolución de las autoridades de Bolivia", como explica el informe policial que su defensa trata de expulsar.

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La implicación de Zapatero

"En ambos casos, el investigado sale económicamente beneficiado", dice la fiscal, que explica que en el caso de Plus ultra fue "con la interposición de la pantalla Análisis Relevante" (empresa de su amigo Julio Martínez Martínez), y en el segundo "con un pago directo en las cuentas bancarias del propio investigado".

En dicho informe, del pasado mes de junio, la UDEF implicó a Zapatero en una dinámica para "tratar de mediar o influir" a favor del grupo empresarial peruano Gloria en varios litigios millonarios mantenidos con la Administración Pública de Bolivia, y apuntó a una presunta "remuneración" de 200.000 euros.

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El expresidente pide sacar el informe del procedimiento por proceder "de una investigación general" no autorizada judicialmente, y tratarse de "una indagación prospectiva en una de sus muchas actividades profesionales, respecto de la que no existía ex ante sospecha alguna".