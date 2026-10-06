El juez ya rechazó la recusación de la joyería y ahora ha hecho lo mismo con su recurso y ha mantenido el encargo

José Luis Rodríguez Zapatero comunica al juez que las joyas son un "obsequio" de Arabia Saudí de 2007

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MadridEl juez que investiga al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha rechazado su intento de suspender la nueva tasación de las más de 60 joyas que la Policía halló en una caja fuerte de su oficina el pasado mes de mayo, en el marco de la investigación del caso Plus Ultra.

Además de intentar recusar sin éxito a la joyería Yanes como responsable de elaborar ese nuevo informe pericial, el también exlíder socialista presentó un recurso contra la decisión del juez José Luis Calama de encargar dicha tasación, después de que un primer análisis cuantificase el valor de las joyas en más de 1,3 millones de euros.

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El juez descarta la falta de imparcialidad de la joyería

Hace unos días el juez rechazó la recusación de la joyería y este martes ha hecho lo mismo con su recurso y ha mantenido el encargo.

La defensa de Zapatero alegó falta de imparcialidad de la joyería por haber realizado declaraciones a los medios de comunicación sobre las piezas y falta de explicación por parte del juzgado acerca de los motivos para designar a dicha firma para la elaboración del informe, en lugar de encargárselo a los profesionales que ya habían realizado un primer análisis.

Calama responde al expresidente que la elección del profesional "se integra en el ámbito de discrecionalidad técnica y procesal que corresponde al órgano judicial, siempre que no concurran circunstancias objetivas que permitan poner en duda su capacidad profesional o imparcialidad".

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El instructor del caso Plus Ultra ya descartó esa falta de imparcialidad y ahora subraya que el encargo de una nueva pericial "responde a una finalidad legítima de ampliación y contraste del acervo técnico incorporado a la causa, y no se sustenta sobre una designación arbitraria ni generadora de indefensión".

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El juez recuerda a Zapatero que en cualquier momento de la investigación puede solicitar una nueva pericia, una ampliación, una contrapericia o un informe alternativo elaborado por un profesional de su libre elección.

Calama reitera que, en el caso de las joyas, no hay riesgo de "pérdida o alteración de la fuente de prueba", de manera que no hay necesidad de que dos peritos -el elegido por el juzgado y otro elegido por Zapatero- hagan un "reconocimiento conjunto como garantía indispensable del derecho de defensa".

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Las joyas de José Luis Rodríguez Zapatero

Las joyas halladas en una caja fuerte en la oficina de Zapatero sumaron los presuntos delitos de contrabando y fraude fiscal a una investigación en la que el juez sitúa al expresidente en el "vértice" de una presunta red de influencias a favor de la aerolínea Plus Ultra en el marco del préstamo público de 53 millones de euros que consiguió en 2021.

Hace unas semanas, Zapatero dijo por escrito al juez que doce de las piezas de joyería -las de más valor, con rubíes, esmeraldas y zafiros- fueron una "atención personal" de un rey saudí -Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud, ya fallecido- en 2007, que aceptó por "deferencia" y que guardó junto a otras de origen familiar y otros regalos de amigos "sin uso ni destino alguno, y sin conciencia de su valor material".