La línea de alta velocidad Madrid-Barcelona no volverá a la normalidad al menos hasta el 22 de octubre

Adif ha pedido a Renfe, Iryo y Ouigo una reorganización de las circulaciones, según ha explicado Iryo en un comunicado

Iryo suprime cuatro trenes para el miércoles 14 de octubre entre Madrid y Barcelona tras el incendio de un AVE

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Los servicios de alta velocidad entre Madrid y Barcelona continuarán viéndose afectados al menos hasta el próximo jueves, 22 de octubre, después de que el servicio ferroviario en esta línea se viera interrumpido el lunes por un incendio en la cabina de cola de un AVE de Renfe que realizaba el trayecto Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes-Figueres.

Adif ha pedido a Renfe, Iryo y Ouigo una reorganización de las circulaciones, según ha explicado Iryo en un comunicado, lo que le ha llevado a suprimir dos servicios comerciales diarios entre el 15 y el 22 de octubre.

En concreto, Iryo ha cancelado los trenes 6081, con salida a las 8.22 horas y el 6320, con salida a las 12.14 horas, cuyos pasajeros serán reubicados en los servicios 6091 y 6281, en el caso del primero de esos dos trenes, y en los 6130 y 6014, en el caso del segundo.

Los viajeros afectados por estas cancelaciones están siendo informados a través de los canales habituales de la compañía y, en el caso de no estar de acuerdo con la reubicación, podrán optar por el cambio de su billete o su cancelación con devolución íntegra del importe.