La línea está operativa actualmente, aunque con limitaciones de velocidad en el tramo de vía única afectado tras el incendio y el vagón permanece en el lugar

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El servicio de alta velocidad de la línea Barcelona-Madrid recuperará la circulación en doble vía la semana que viene en el tramo de 25 kilómetros a la altura de Ricla (Zaragoza), donde este lunes un incendio afectó a un tren AVE. Así lo ha informado el portavoz de Adif, Antonio Carmona, este miércoles, desde la Estació de Sants de Barcelona, donde ha augurado que a partir de la semana próxima se abrirá la circulación en la vía cerrada.

La línea está operativa actualmente, aunque con limitaciones de velocidad en el tramo de vía única afectado y una oferta de trenes adaptada a la capacidad de la vía, mientras que las causas del incendio aún se están investigando.

El incendio en un vagón de un tren de Alta Velocidad de Renfe se produjo el lunes por la tarde, al cabo de cuatro horas se habilitó una vía de circulación en el tramo del accidente y por la noche se desalojó a todos los viajeros afectados.

La circulación, desde entonces, por la vía única restringe la capacidad operativa en un tramo de 25 kilómetros, con una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora, lo que ha obligado a las tres operadoras –Renfe, Ouigo e Iryio– a reorganizar el servicio.

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Desde este miércoles, según ha explicado Carmona, la velocidad máxima en este tramo afectado se ha podido elevar hasta los 160 kilómetros por hora, lo que "da más margen" para reprogramar la oferta de trenes de los operadores.

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Trabajos nocturnos

"Se están llevando a cabo los trabajos necesarios para retirar el tren afectado, se ha retirado parte del convoy, pero queda la cabina tractora afectada por la incidencia", ha explicado Carmona. Los técnicos están realizando los trabajos de retirada de la locomotora durante la noche porque, debido a su complejidad, son incompatibles con la circulación de trenes.

En concreto, se tiene que desballestar parte de la cabina y, cuando se acabe, esta se deberá trasladar con una grúa. "Una vez se retire la locomotora afectada, Adif trabajará para reparar la infraestructura afectada –como la catenaria, entre otros elementos– y podemos trabajar en una previsión que a principios de la semana que viene se puede circular en dos vías", ha dicho.