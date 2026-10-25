Doña Cristina fue la primera en ser operada, coincidiendo además con sus primeras Navidades como mujer separada

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El rey Felipe VI era intervenido de cataratas en el ojo izquierdo este sábado 24 de octubre, tras finalizar su jornada en Llanes junto al resto de la Familia Real, recorriendo el Pueblo Ejemplar. La operación, de carácter rutinario, tuvo una duración de media hora y se llevó a cabo en torno a las 20:30 horas en el prestigioso Instituto Oftalmológico Fernández-Vega de Oviedo, donde el soberano ha pasado la noche, según ha comunicado la Casa del Rey.

La operación ha tenido lugar tras la visita de tres días que los reyes y sus hijas han realizado a Asturias con motivo de la entrega de los Premios Princesa de Asturias.

Las infantas, también operadas

Don Felipe no es el primero de los Borbones en ser operado de cataratas. Sus hermanas, las infantas Elena y Cristina, también han pasado por la misma intervención. Doña Cristina fue la primera en ser operada, coincidiendo además con sus primeras Navidades como mujer separada. Según publicó la revista 'Lecturas', la Infanta aprovechó unos días libres para operarse de cataratas y presbicia, aunque ella pasó por quirófano en Barcelona.

También la hermana mayor del rey Felipe VI fue intervenida de la misma dolencia a principios del 2024. Doña Elena lo contó, coincidiendo además con una lesión de tobillo durante la entrega de los premios de la peña taurina Las Meninas, de la que es presidenta de honor: "Los años pasan por todos", confesó a 'Vanitatis' con sentido del humor en ese momento.