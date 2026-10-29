La Junta Electoral Central abre un expediente contra Pedro Sánchez por su vídeo ante el 'Guernica'

Es el sexto expediente del presidente del Gobierno, el segundo durante la precampaña electoral

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La Junta Electoral Central (JEC) ha abierto otro expediente sancionador al presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez. La causa ha sido el vídeo grabado en el interior del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en el que utilizaba la imagen del célebre cuadro 'Guernica', de Pablo Picasso, cuyo título alude al bombardeo de Guernica durante la Guerra Civil española.

En concreto, en el vídeo publicado el pasado sábado, Sánchez aparecía en el interior del museo con el 'Guernica' detrás, para llamar al 'no a la guerra' y presumir de haber mantenido los mismos principios, "sin dobles raseros", en todos los conflictos bélicos de los últimos años en el mundo.

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Señalaba en el vídeo que la famosa obra representa "qué sucede cuando la barbarie se impone a la razón" para poner de relieve todas las veces en la que España ha tenido que defender en los últimos tiempos sus principios ante las guerras, "pese a las enormes presiones".

Enseguida, el secretario general del PP y director de campaña, Miguel Tellado, criticó, a través de un mensaje en 'X', que a Sánchez le hubieran abierto el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía para realizar ese vídeo y le afeó que se apropiase del cuadro. Aunque no entró en el fondo de mensaje, Tellado sí criticó la "cara" que tenía Sánchez por que le hubieran abierto el Reina Sofía "para agrandar su ego". "Hay que tener cara. Una vez más, Sánchez abusa de los recursos que son de todos y se apropia del Guernica para grabar un 'spot' publicitario en precampaña electoral", denunció. El PP elevó la denuncia a la Junta Electoral Central, que en su reunión de este jueves ha decidido abrir un expediente a Sánchez al considerar que el presidente puede haber incumplido la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

La decisión de la JEC se basa en la doctrina del artículo 50 de la LOREG que detalla de que los poderes públicos deben mantenerse neutrales en periodo electoral, desde que se convocan unos comicios hasta el día de votación, y prohíbe el uso de recursos públicos para campañas de propaganda o mensajes partidistas.

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Es el sexto expediente del jefe del Ejecutivo

Sánchez ya acumula seis expedientes sancionadores de la JEC, los dos últimos abiertos durante este periodo electoral. El primero se tramitó tras la rueda de prensa que ofreció en la Moncloa el pasado 6 de octubre, después del Consejo de Ministros que aprobó los dos decretos ley sobre vivienda que habían sido derogados la semana anterior por el Congreso.

Hasta la fecha, el jefe del Ejecutivo ha sido castigado con multas económicas que suman un importe de 6.600 euros por vulnerar el principio de neutralidad institucional que exige la LOREG en distintos periodos electorales diferentes.

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La primera sanción, de 500 euros, se le impuso en enero de 2020 por conceder una entrevista televisiva en periodo electoral desde el Palacio de la Moncloa y tres años después, en octubre de 2023, se le sancionó con 2.200 euros por realizar manifestaciones con contenido electoralista en una rueda de prensa en Bruselas tras un Consejo Europeo.

Finalmente, en 2024 se le sancionó por aprovechar un acto oficial para defender al socialista Salvador Illa en la campaña de las elecciones catalanas y el último expediente se le abrió en las elecciones extremeñas por cargar contra los pactos de PP y Vox.