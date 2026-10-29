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Catalunya

Bajan a 14 los ingresados por el accidente de autobús de Barcelona, 5 de ellos graves

María José, una de las heridas que viajaba en el autobús accidentado de Barcelona: "Fue todo en cuestión de cinco segundos"
Bajan a 14 los ingresados por el accidente de autobús de Barcelona, 5 de ellos graves. EFE
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El número de ingresados por el accidente del pasado domingo de un autobús de línea en Fogars de Montclús (Barcelona) ha bajado a 14 pacientes, cinco de ellos graves, según el balance facilitado por el Departamento de Salud de la Generalitat.

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El accidente ocurrió el domingo por la tarde cuando, por causas que se investigan, el autobús se salió de la carretera, una vía estrecha de curvas, y se precipitó por un talud, dejando 87 heridos.

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El número de personas hospitalizadas ha bajado de las quince de ayer, miércoles, a las catorce de este jueves: cinco son graves, tres están estables y seis, leves.

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En la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital de Sant Pau de Barcelona sigue ingresado un paciente en estado grave. Otros dos pacientes graves están en el Hospital de Granollers, uno en el Germans Trias de Badalona y otro en el Josep Trueta de Girona.

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