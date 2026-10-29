Bajan a 14 los ingresados por el accidente de autobús de Barcelona, 5 de ellos graves
Cinco heridos están graves, tres están estables y seis, leves.
Una gran grúa retira el autobús accidentado en Fogars y confirman que no hay más víctimas bajo el vehículo
El número de ingresados por el accidente del pasado domingo de un autobús de línea en Fogars de Montclús (Barcelona) ha bajado a 14 pacientes, cinco de ellos graves, según el balance facilitado por el Departamento de Salud de la Generalitat.
El accidente ocurrió el domingo por la tarde cuando, por causas que se investigan, el autobús se salió de la carretera, una vía estrecha de curvas, y se precipitó por un talud, dejando 87 heridos.
El número de personas hospitalizadas ha bajado de las quince de ayer, miércoles, a las catorce de este jueves: cinco son graves, tres están estables y seis, leves.
En la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital de Sant Pau de Barcelona sigue ingresado un paciente en estado grave. Otros dos pacientes graves están en el Hospital de Granollers, uno en el Germans Trias de Badalona y otro en el Josep Trueta de Girona.