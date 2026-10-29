Bajan a 14 los ingresados por el accidente de autobús de Barcelona, 5 de ellos graves

Cinco heridos están graves, tres están estables y seis, leves.

Una gran grúa retira el autobús accidentado en Fogars y confirman que no hay más víctimas bajo el vehículo

Compartir







El número de ingresados por el accidente del pasado domingo de un autobús de línea en Fogars de Montclús (Barcelona) ha bajado a 14 pacientes, cinco de ellos graves, según el balance facilitado por el Departamento de Salud de la Generalitat.

El accidente ocurrió el domingo por la tarde cuando, por causas que se investigan, el autobús se salió de la carretera, una vía estrecha de curvas, y se precipitó por un talud, dejando 87 heridos.

PUEDE INTERESARTE Los Mossos investigan si en el autobús accidentado de Fogars iban demasiados pasajeros de pie

El número de personas hospitalizadas ha bajado de las quince de ayer, miércoles, a las catorce de este jueves: cinco son graves, tres están estables y seis, leves.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital de Sant Pau de Barcelona sigue ingresado un paciente en estado grave. Otros dos pacientes graves están en el Hospital de Granollers, uno en el Germans Trias de Badalona y otro en el Josep Trueta de Girona.