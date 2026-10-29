Candela Hornero Madrid, 29 OCT 2026 - 16:41h.

Miembros del PP despiden a la exministra y recuerdan su trayectoria tras confirmarse su fallecimiento

Fátima Báñez, la ministra más longeva de Empleo en España y artífice de la reforma laboral que transformó las relaciones laborales

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La muerte de la exministra de Empleo y Seguridad Social Fátima Báñez, a los 59 años, en el accidente ferroviario ocurrido entre Urda y Los Yébenes (Toledo) este pasado miércoles ha provocado una profunda conmoción en el Partido Popular. Viajaba en uno de los vagones del tren Iryo implicados en el siniestro, que deja ya 69 fallecidos y múltiples heridos.

Báñez fue ministra de Empleo y Seguridad Social entre el 22 de diciembre de 2011 y el 1 de junio de 2018, durante los gobiernos de Mariano Rajoy. Fue la primera mujer al frente de este departamento y una de las figuras destacadas de la política económica y laboral del PP durante aquellos años. Tras abandonar la primera línea política, continuó vinculada al ámbito empresarial como presidenta de la Fundación CEOE.

Tras confirmarse la noticia de su fallecimiento, varios dirigentes y antiguos compañeros de partido han compartido mensajes de despedida en los que recuerdan su trayectoria política, su compromiso y la relación personal que mantenían con ella.

Alberto Núñez Feijóo: "Era una mujer incansable, leal amiga y siempre comprometida con mejorar la vida de los españoles"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado su tristeza por la muerte de la exministra y ha trasladado sus condolencias a su familia y seres queridos.

"Con enorme tristeza nos han confirmado que Fátima Báñez es una de las fallecidas en el accidente de tren de Urda (Toledo). Era una mujer incansable, leal amiga y siempre comprometida con mejorar la vida de los españoles. Todo el Partido Popular llora su pérdida junto con su marido, sus hijos y todas las personas que la queríamos. Honraremos su memoria y la de todas las víctimas. Descanse en paz", ha escrito en X (antes Twitter).

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Isabel Díaz Ayuso: "España pierde a una gran mujer política"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también ha lamentado el fallecimiento de Báñez y ha destacado tanto sus cualidades personales como su trayectoria política.

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"Qué pena tremenda nos causa la muerte de Fátima Báñez en el accidente de tren. Tan buena gente, alegre, dispuesta, solvente… La vamos a echar mucho de menos. España pierde a una gran mujer política", ha señalado en redes sociales.

Juanma Moreno: "Era una persona extraordinaria"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha dedicado unas palabras de recuerdo a la exministra, con quien compartía su vinculación política con el Partido Popular y Andalucía.

"Era una persona extraordinaria. Una mujer brillante, líder, capaz, buena gente y siempre comprometida con Andalucía y con España. Me duele mucho su pérdida. Descansa en paz, amiga. Te recordaré siempre con una sonrisa", ha escrito.

Cristina Cifuentes: "Su ausencia deja un vacío imposible de llenar"

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes también ha compartido un mensaje de despedida en el que ha recordado la relación de amistad que mantenía con Báñez y los momentos que compartieron durante su etapa política.

"Me cuesta encontrar las palabras para despedir a Fátima. Para quienes tuvimos la suerte de conocerla y quererla, su ausencia deja un vacío imposible de llenar. Me quedo con tu amistad, tu cariño y tantos recuerdos que guardaré siempre conmigo. Descansa en paz, querida amiga", ha expresado.

José Luis Martínez-Almeida: "Una mujer de Estado, trabajadora incansable"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha lamentado la muerte de la exministra y ha destacado su dedicación al servicio público.

"Lamento profundamente el fallecimiento de Fátima Báñez, una mujer de Estado, trabajadora incansable y comprometida con el servicio público y con España. Todo mi cariño y apoyo a su familia, amigos y compañeros en estos momentos tan difíciles. Descanse en paz", ha manifestado.

Cayetana Álvarez de Toledo: "Una reformista valiente"

La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo se ha sumado a las muestras de condolencia con un mensaje en el que ha destacado las cualidades profesionales y humanas de Báñez.

"Una gran gestora. Una reformista valiente. Una mujer de Estado. Y una de las personas más buenas, nobles y cariñosas que he conocido. Descansa en paz, querida Fátima", ha escrito.