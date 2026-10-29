Con alimentos, medicamentos o apoyo espiritual, cada vecino aportó lo que pudo para ayudar a las víctimas del accidente

Las 'catástrofes' que ha sufrido Urda, Toledo, en los últimos meses: inundaciones, incendios y el accidente ferroviario

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Los vecinos de Urda fueron los primeros en llegar al lugar del accidente ferroviario que tuvo lugar ayer entre un tren de Iryo y un tren AVE de Renfe. Cuando llegaron a las vías de tren y fueron conscientes de la magnitud del accidente, volvieron al pueblo para coger material y atender mejor a los heridos.

Todo el pueblo se unió para brindar apoyo a los afectados por el accidente. Desde medicamentos, comida e incluso apoyo espiritual, los vecinos de Urda, un pueblo de la provincia de Toledo, no dudaron en acudir al lugar del accidente para tratar de apoyar a las víctimas hasta que llegaron los servicios de emergencia.

Independientemente de su ocupación o trabajo, todos los habitantes dejaron lo que estaban haciendo y aportaron conocimiento y materiales para apoyar a los heridos y sus familiares. Antonio es farmacéutico en Urda y junto a su mujer, María, estuvieron repartiendo medicinas para prestar los primeros auxilios en un ejercicio de solidaridad.

Unidos para apoyar a víctimas, heridos y familiares

Manuel relata conmocionado lo que vivió al llegar a las vías del tren para ayudar: "Por desgracia viendo muertos, viendo a los sanitarios buscar las constantes vitales para clasificar a las víctimas".

Ninguna de las personas que acudieron al lugar del accidente dudó de si estaba lo suficientemente preparada para prestar auxilio, cada persona colaboró en lo que pudo sacando fuerzas: "Cuando llego allí me sentí muy mal y me dio mucho miedo, pero saqué fuerzas de donde no las tengo y me puse a ayudar como una más curando heridas a la gente leve y dando apoyo psicológico a quien lo necesita".

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El párroco del pueblo, José Miguel Fernández, también estuvo en la zona cero del accidente: "Cuando me veían y les echaba mi mano para ayudarles me decían: 'Padre, un abrazo, que estoy vivo". Cuando los heridos más leves llegaron al pabellón donde se les empezó a atender, los vecinos continuaron ayudándoles: "No paré de dar gasas, y viales a los médicos y enfermeras, pero cada vez que miraba veía sangre".

"Esto se nos queda grabado a fuego. Por desgracia ha pasado y por suerte hemos podido ayudar", expresa una vecina de Urda que estuvo ayudando a las víctimas del accidente ferroviario.

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Ahora, todos aquellos que estuvieron ayudando a los heridos y acompañando a los afectados por el accidente junto a las vías del tren, esperan poder reencontrarse con aquellos a los que auxiliaron.