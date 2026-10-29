Renfe anuncia un plan alternativo de transportes desde el viernes para el corredor sur

La intención es facilitar la movilidad de los viajeros tras el accidente de Urda en Toledo.

Última hora del accidente de tren en Urda, Toledo| Feijóo advierte de que las responsabilidades políticas no son "opcionales" sino "imprescindibles"

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Renfe ha anunciado la activación de un plan alternativo de transporte para el corredor Madrid-Andalucía a partir del viernes. La intención es facilitar la movilidad de los viajeros que necesiten desplazarse mientras permanezca interrumpida la circulación de alta velocidad por el grave accidente de Urda (Toledo). La compañía está ultimando la programación de estos servicios y comunicará, a través de sus canales oficiales, los horarios, recorridos y servicios disponibles en cuanto se encuentre definida la operativa.

A su vez, Renfe ha habilitado cambios y anulaciones sin coste para los afectados por la suspensión de la línea de alta velocidad. También, ha puesto en marcha servicios especiales por vía convencional (lo que incrementará en aproximadamente 1:30 horas el tiempo de viaje) para conectar Madrid, Ciudad Real y Puertollano en ambos sentidos.

Renfe continuará prestando este jueves el plan alternativo de transporte que activó ayer para viajar desde Madrid a Ciudad Real y Puertollano, y viceversa, con motivo del cierre de la línea de alta velocidad entre la capital y Andalucía tras el accidente de Urda (Toledo). Los trenes salen desde la estación de Cercanías de Atocha, discurriendo por la línea convencional y, en la mayoría de los casos, resulta preciso hacer transbordo en Ciudad Real para llegar a Puertollano. El tiempo de viaje de Madrid a Ciudad Real es de 2 horas y 30 minutos hasta esa ciudad y Renfe insta a los viajeros a usar estos servicios si el viaje es imprescindible.

Los trenes a Ciudad Real salen a las 8.00, 10.30, 12.00, 14.00, 16.30, 18.00, 20.00 y 22.30 horas, y desde esa ciudad a Madrid salen a las 5.10, 7.00, 8.30, 10.15, 12.15, 15.45, 18.30 y 20.30 horas. El detalle de los horarios están disponibles en su página web.

Para los servicios Ciudad Real-Madrid se efectuarán salidas desde Ciudad Real a las 7:15, 9:00, 11:00, 13:30, 15:00, 17:00, 19:30 y 21:00h.

Para los servicios Puertollano-Madrid se efectuarán salidas desde Puertollano a las 04:45, 6:45, 8:15, 10:00, 12:00,15:30, 18:15 y 20:15 h.

Además, Renfe está informando a los viajeros afectados de que, con motivo de la huelga, los servicios de determinados núcleos y corredores —incluidos los trenes sujetos a servicios mínimos— pueden sufrir alteraciones. Por ello, recomienda viajar únicamente en tren, en estos casos, cuando resulte imprescindible.

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Del mismo modo, Renfe tiene activado el gabinete de crisis y el Plan de Asistencia a las Víctimas de Accidentes Ferroviarios y a sus Familiares (PAVAFF), así como el teléfono de atención a víctimas y familiares: 900 10 10 20. Además, ha habilitado varios servicios especiales por vía convencional (lo que incrementará en aproximadamente 1:30 horas el tiempo de viaje) para conectar Madrid, Ciudad Real y Puertollano en ambos sentidos.

Asimismo, se han puesto en marcha todos los equipos de seguridad y atención a viajeros, que están trabajando en colaboración con los equipos de emergencias, Adif y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Además, se han establecido tres Centros de Atención a Familiares (CAF) compartidos con Iryo en Madrid, Córdoba y Sevilla, con personal de atención psicológica.

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En Madrid, el centro está ubicado en la Sala Club de Puerta de Atocha, compartida con Iryo. En Córdoba, en la sala de autoridades, también compartida con la compañía italiana. En Sevilla, en la Sala Club de Renfe y en la sala de autoridades para Iryo. En este sentido, las estaciones de Atocha, Sevilla, Córdoba y Málaga estarán abiertas las 24 horas para atender a todas aquellas personas que lo precisen.

Renfe cifra en un 15% el seguimiento de la huelga de maquinistas en el turno de mañana

Renfe ha cifrado en un 15,16% el seguimiento de la plantilla de la compañía a la huelga convocada por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) durante el turno de mañana, lo que ha provocado la supresión de un 12,5% de los trenes de servicios comerciales (AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity), es decir, 6 de los 48 programados.

Por tipo de servicio y corredor, en Levante se suprimieron un 22% de trenes de alta velocidad (22,2%) y un 20% de Euromed (20%). En el corredor Norte, la afectación se concentró en los Alvia, con 1 de las 11 circulaciones suprimida (9,1%).

Entre los trenes afectados en estas relaciones figuran conexiones Madrid-Barcelona y Barcelona-Madrid; Madrid-Figueres; Madrid-Valencia y Castelló-Madrid; así como servicios con origen o destino en Pamplona, A Coruña, Vigo, Lugo, Gijón, Alicante, León y Burgos.

En los servicios públicos (Cercanías, Rodalies, Avant y Media Distancia), los datos reflejan un 17,04% de servicios mínimos suprimidos y un 28,64% de servicios sin salida, según informa Renfe en un comunicado.

La mayor afectación correspondió a Cercanías Madrid, con un 48% de servicios suprimidos, mientras que en los Rodalies de Cataluña se ha suprimido el 4,61% de los trenes programados.

Se están produciendo también incidencias destacadas en Andalucía, con un 29,41% de servicios sin salida, además de un 7,84% de supresiones, mientras que Extremadura registra el segundo mayor porcentaje de servicios suprimidos (22,22%). En el Este, las supresiones alcanzan el 11,48% y los servicios sin salida, el 13,93%.

Renfe señala que respeta profundamente --"como no podía ser de otro modo", agrega--, el derecho a huelga de sus profesionales, pero lamenta los perjuicios que esta jornada de huelga pueda ocasionar a los viajeros.

Renfe recuerda que se han habilitado cambios y anulaciones gratuitos en los servicios programados para hoy, recomendando no viajar cuando sea posible. Asimismo, los viajeros cuyos trenes se vean afectados recibirán información a través de SMS o correo electrónico, mediante los datos de contacto asociados a su reserva.