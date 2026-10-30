En la lista le acompaña como ‘número dos’ la antropóloga social María Laura Martín Chiappe, exsecretaria de Gabinete de Irene Montero cuando era ministra de Igualdad

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Francisco ‘Patxi’ Freytez, actor navarro conocido por sus papeles en series como ‘El Comisario’ o películas como ‘Todo sobre mi madre’, de Pedro Almodóvar, será el número uno de Podemos en el Senado en el Senado por Madrid en las elecciones del próximo 29 de noviembre.

Así figura formalmente en el Boletín Oficial del Estado, donde quien interpretase al popular Mikel Miralles en ‘El Comisario’, serie emitida en Telecinco, encabeza la lista de la formación morada para la Cámara Alta.

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Patxi Freytez, de la televisión y la gran pantalla a número uno en las listas de Podemos para el Senado en Madrid

Junto a Freytez, en la lista le acompaña como ‘número dos’ la antropóloga social María Laura Martín Chiappe, exsecretaria de Gabinete de Irene Montero cuando era ministra de Igualdad y actualmente su asistente local en el Parlamento Europeo.

Francisco Freytez Pérez, conocido artísticamente como Patxi Freytez, nació en Pamplona en 1967, aunque desde pequeño residió en Logroño, donde comenzó su trayectoria teatral a los 16 años. Posteriormente se trasladó a Madrid para continuar su formación como actor y participar en distintos montajes teatrales.

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En su trayectoria cinematográfica, destaca su participación en 'A los que aman' (1998), de Isabel Coixet, y 'Todo sobre mi madre' (1999), de Almodóvar. Además, también intervino en la serie 'Ellas son así' y alcanzó especial popularidad por su citada interpretación de Mikel Miralles en 'El comisario', además de participar posteriormente en la miniserie 'El padre de Caín', donde encarnó al sargento Delgado, y en 'La Caza', entre otros trabajos cinematográficos y teatrales.

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Ahora, el navarro, de la mano de Podemos, que en estas elecciones del 29N concurren con Irene Montero como candidata a la Presidencia del Gobierno, da un nuevo salto entrando de lleno en un escenario político cargado de tensión y con una gran polarización en el país.