El PP se muestra convencido de que han sido las encuestas las que han provocado la marcha de Puente y junto a Vox pide que se lo aplique el propio Sánchez.

Pedro Sánchez nombra al vicepresidente Carlos Cuerpo, para que asuma las competencias del ministerio de Transporte tras la dimisión de Óscar Puente

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Alberto Núñez Feijoo cree que la puesta en escena de la dimisión ha sido "un teatrillo" y está convencido de que Pedro Sánchez lo sabía, en contra de lo que ha manifestado Óscar Puente. Para el PP, detrás de esta renuncia están las encuestas de Tezanos. "A Puente le han dimitido las encuestas", es lo que decía esta mañana el líder del Partido Popular.

Para Feijóo lo importante ya no es la dimisión del ministro de Transportes, sino que pone el foco al presidente del Gobierno y ahora pide dimitirle en las urnas. "Aplícatelo", le ha dicho Feijóo a Sánchez. El PP cree que "la dimisión de Puente llega tarde, 116 vidas tarde", dice Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, que la encuadra en un "puro cálculo electoral".

Vox va más allá y critica ahora la canonización de Puente por haber dimitido, "solo faltaba", ha señalado Abascal que ha pedido la dimisión de su jefe, Pedro Sánchez.

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Es la noticia de la jornada en la esfera política en la que los socios del gobierno, tras haber pedido con bastante intensidad la dimisión de Puente, le despiden hoy con elogios, como es el caso de Gabriel Rufián, que llegó a decir, tras los muertos en Adamuz y Urda, que "Puente había sido un buen ministro". Un buen ministro para el que todos los grupos, excepto Bildu, pedían la dimisión como salida inevitable a su gestión.

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Por parte del PSOE, Óscar López habla de dignidad personal, mientras que Patxi López pide "coherencia" a los que pedían que Puente dimitiera y ahora tampoco les vale. La realidad es que la coherencia no ha sido la que ha mostrado Puente respecto a su dimisión. Negó la posibilidad de dimitir tras sus primeras comparecencias tras el accidente de Urda porque ese no era su perfil, lo suyo era dar la cara. Llegaron los primeros sondeos y tras estos la dimisión. Un forma ahora, de intentar iniciar la campaña electoral con el lema no todos somos iguales o regeneración. Ya hablan los socialistas de una salida que valoran como un ejemplo ético, moral y político.