La Guardia Civil estima que 88.146 migrantes volvieron a Marruecos tras la entrada masiva a Ceuta

Desde el 30 de julio la Guardia Civil ha mantenido un dispositivo de refuerzo en la frontera

La Policía reconoce a dos mandos policiales de Marruecos en la zona fronteriza con Ceuta durante la entrada masiva

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La Guardia Civil estima que "aproximadamente 88.146" personas migrantes "podrían haber retornado" a Marruecos tras la entrada masiva a Ceuta que se produjo a finales del mes de julio. Además, el Instituto Armado ha informado de que el número total de fallecimientos confirmados es de 90 y que en total se han realizado 862 rescates por parte del personal de los Grupos Especiales de Actividades Subacuáticas (GEAS) y el Servicio Marítimo en aguas españolas.

Los datos están recogidos en un informe del pasado 27 de octubre elaborado por la Guardia Civil y remitido a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga la entrada masiva en Ceuta de personas procedentes de Marruecos del 30 y 31 de julio. En este informe, según datos del Gobierno ingresaron en territorio español unos 80.000 migrantes.

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Por otra parte, a petición de la jueza, el Instituto Armado ha informado de que el 29 de julio, el personal en disposición de prestar servicio era de 585 guardias civiles del total de 695 dotaciones que prestan servicio en la Comandancia de Ceuta. A 4 de septiembre había 441 guardias civiles y a fecha de 19 de octubre había 546 agentes, según los datos aportados por el Instituto Armado, que detalla que desde el 30 de julio, la Guardia Civil ha mantenido un dispositivo de refuerzo cuya composición "ha ido adaptándose a las necesidades operativas y a los correspondientes relevos".

El dispositivo está formado por unidades como la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS), Grupo de Acción Rápida (GAR), Servicio Marítimo, Servicio de Criminalística y Servicio Aéreo como apoyo a las unidades ya desplegadas en Ceuta.

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Pasividad de Marruecos ante la entrada masiva

En un informe previo, la Guardia Civil sostuvo que los avisos previos a la crisis de Ceuta no predecían la entrada masiva de personas que finalmente se produjo por la frontera los días 30 y 31 de julio procedentes de Marruecos.

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Por otro lado, un teniente coronel de la Guardia Civil declaró como testigo a la jueza Tardón que la noche previa a la entrada masiva vio seis barcos marroquíes, dos de ellos patrulleros, dos interceptores y dos menores. También explicó que hubo autoridades marroquíes dando órdenes, a la vez que relató que los militares del país vecino estaban de brazos caídos mientras miles de personas cruzaban la frontera.

Asimismo, el teniente coronel aseguró que la puerta fronteriza siempre está abierta y e insistió en que si se hubiera cerrado, como pidió la Policía, habría podido crear un tapón con aplastamiento.

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En el marco de esta causa, Tardón ha requerido a varios cuerpos policiales informes sobre lo sucedido en la ciudad autónoma que apuntan a pasividad de Marruecos en cuanto a seguridad y guiado de los migrantes por agentes del país vecino hacia territorio español.