La llegada de inmigrantes irregulares este año supera las de 2025 aun sin contar la crisis de Ceuta

Así se desprende del último balance sobre inmigración irregular publicado por el Ministerio del Interior.

La juez pide la desclasificación de los informes del CNI sobre la entrada masiva en Ceuta

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El número de migrantes que han llegado de forma irregular a España este año ha superado por primera vez las cifras de 2025 aun sin contar la crisis de Ceuta los días 30 y 31 de julio, con un repunte de personas arribadas a Canarias en octubre, hasta 6.194 en el archipiélago solo este mes.

Así se desprende del último balance sobre inmigración irregular publicado por el Ministerio del Interior, que no incluye las cifras relativas a la entrada masiva en Ceuta y que recoge 32.942 llegadas en total desde el pasado 1 de enero hasta el 31 de octubre, un 8,9 % más que a estas alturas de 2025, la gran mayoría por vía marítima (28.155, un 4,3% más que en 2025 cuando llegaron 27.001).

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Es la primera vez que las llegadas irregulares este 2026 superan las de 2025, ya que la tónica general de este año había sido el descenso de este tipo de entradas, con bajadas de hasta el 61,2 % en toda España y de más del 85 % en las Islas Canarias en algunos periodos.

De esos inmigrantes, 14.803 llegaron a la Península y a Baleares por vía marítima, un 15% más. A la Península llegaron por vía marítima 7.615, un 15,5% más, a Baleares 7.188, un 14,5% más. Los inmigrantes llegados a Canarias por vía marítima fueron 13.327, un 5,5% menos. A Melilla, 23, un 8% menos.

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En cuanto a la vía terrestre, los llegados a Ceuta y Melilla fueron 4.787, un 46,8% más. A Ceuta llegaron 4.076, un 36,1% más y a Melilla, 71, un 165,3% más.

El Gobierno cifra en 14.818 los inmigrantes irregulares en Ceuta que ya han regresado a Marruecos

El Gobierno de España aseguró este martes que un total de 14.818 inmigrantes irregulares que estaban en Ceuta tras la entrada masiva del 30 de julio ya han regresado a Marruecos, de los cuales 995 lo han hecho en la última semana.

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Así lo indicó la portavoz del Ejecutivo y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, al empezar la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado esta mañana en el Palacio de la Moncloa, donde resaltó el propósito de “desmontar cuanto antes” los centros de inmigrantes instalados entre agosto y octubre para atender a los inmigrantes irregulares que estaban en las calles.

Saiz señaló que hasta el momento ya han regreso a Marruecos 14.818 personas que estuvieron en Ceuta de forma irregular, de los cuales 14.180 lo han hecho de forma “voluntaria” y 638 mediante la tramitación de expedientes de expulsión.

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Además, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones dio a conocer que desde el pasado 30 de julio ya han pasado “por triaje” un total de 6.113 personas para ser identificadas y recibir la ayuda correspondiente.