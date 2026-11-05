La Policía detalla que en cinco vídeos "se identifica a dos de altos mandos policiales marroquíes con competencia en orden público

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La Policía Nacional ha identificado a dos altos mandos de las fuerzas de seguridad de Marruecos cerca de la frontera con España los días 30 y 31 de julio, cuando miles de personas entraron en Ceuta desde el país vecino de forma irregular.

Así consta en un informe al que ha tenido acceso Europa Press, que la Comisaría General de Información de la Policía Nacional ha remitido a la jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, que investiga la entrada masiva de migrantes a la ciudad autónoma desde marruecos a finales de julio.

La Policía detalla que en cinco vídeos "se identifica a dos de altos mandos policiales marroquíes con competencia en orden público y seguridad en la zona de Fnideq-Castillejos", próximo a la frontera terrestre con España del Tarajal (Ceuta).

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Estos vídeos fueron publicados en medios de comunicación marroquíes los días 30 y 31 de julio y se ubican en el entorno del paso fronterizo Bab Sebta, según detalla el informe.

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Ambos policías marroquíes se encuentran "dentro del rango más alto en la cadena de mando operativa del dispositivo de seguridad desplegado por las autoridades marroquíes durante los días que tuvo lugar el asalto masivo de inmigrantes a la Ciudad Autónoma de Ceuta", explica la Policía Nacional.

Sobre uno de los vídeos grabado junto a la valla fronteriza en la región marroquí de Castillejos, la Policía señala que uno de estos mandos aparece "impartiendo directrices a varios inmigrantes gesticulando con el brazo derecho y señalando la dirección hacia la que deben dirigirse".

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En otro de ellos, "tres policías nacionales marroquíes aparecen dando indicaciones con los brazos a un grupo de inmigrantes de mujeres y menores de hacia donde deben dirigirse", según detalla la Policía española.