La formación académica de Santiago Abascal y cuánto cobra: los estudios y el sueldo del líder de Vox

Licenciado en Sociología por la Universidad de Deusto, Santiago Abascal pasó casi dos décadas en el PP vasco antes de fundar Vox

De su formación universitaria a su sueldo como líder del PP: la trayectoria de Alberto Núñez Feijóo

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Santiago Abascal Conde creció en una familia en la que la política era más que una vocación. Nacido en Bilbao el 14 de abril de 1976, pasó su infancia en Amurrio, el municipio alavés del que procede su familia y al que se vincula su afición por la montaña y la naturaleza. Su abuelo, Manuel Abascal Pardo, fue alcalde de Amurrio y diputado provincial durante el franquismo, entre 1963 y 1979. Su padre, Santiago Abascal Escuza, fue dirigente del PP en Álava durante más de 35 años y concejal en Amurrio, y murió en 2017. Su madre, María Isabel Conde, era coruñesa.

La actividad política de la familia la convirtió en objetivo de las amenazas de ETA. Treinta años después, el hijo de aquel concejal del PP es el candidato de Vox a la presidencia del Gobierno en las elecciones del 29N.

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Sociología en Deusto, a los 27 años

La formación académica de Abascal es una: licenciado en Sociología por la Universidad de Deusto, en Bilbao, en 2003, con 27 años. Lo hizo en paralelo a una carrera política que ya estaba en marcha. Para entonces llevaba cuatro años como concejal en Llodio y presidía las Nuevas Generaciones del PP vasco. La ficha del Congreso de los Diputados recoge esa misma titulación.

Diecinueve años en el PP vasco

Abascal se afilió al PP del País Vasco en 1994, con 18 años, y permaneció en él hasta 2013. En 1999, con 23, fue elegido concejal en Llodio (Álava), cargo que ocupó hasta 2007. En noviembre de 2000 asumió la presidencia de Nuevas Generaciones del PP vasco, que mantuvo hasta 2005. Fue procurador en las Juntas Generales de Álava entre 2003 y 2004 y parlamentario vasco entre 2004 y 2009. En 2006 creó y presidió la Fundación para la Defensa de la Nación Española.

Tras dejar el Parlamento Vasco, Abascal se trasladó a Madrid para ocupar cargos en la Administración autonómica, entonces gobernada por el PP. Entre febrero de 2010 y diciembre de 2012 dirigió la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid. En abril de 2013 pasó a dirigir la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social, con un salario de 82.492 euros anuales.

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Fue su último cargo en la órbita del PP. En noviembre de 2013 abandonó el partido, tras diecinueve años de militancia, alegando diferencias irreconciliables con la dirección.

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De fundador a líder parlamentario

Vox se inscribió en el registro del Ministerio del Interior en diciembre de 2013 y se presentó en público en enero de 2014. El 20 de septiembre de ese año, Abascal fue elegido presidente del partido con el 91 % de los votos de los afiliados.

Los primeros años fueron de travesía en el desierto, hasta que el 28 de abril de 2019 Vox entró por primera vez en el Congreso con 24 diputados. Abascal encabezó la lista por Madrid. En la repetición electoral de noviembre de ese año, el partido pasó de 2,5 a 3,6 millones de votos y se convirtió en la tercera fuerza de la Cámara, con 52 escaños. En las generales de julio de 2023 retrocedió a 33 diputados, después de perder cerca de un millón de votantes. Abascal ha sido diputado por Madrid en las tres últimas legislaturas y forma parte de la Diputación Permanente.

Cuánto cobra Abascal

Como diputado, Abascal percibe la asignación fijada por el Congreso para 2026: 3.366,99 euros brutos al mes, la misma para todos los parlamentarios. A eso se suma una indemnización por gastos de 1.032,38 euros mensuales, exenta de tributación, para los elegidos por Madrid. En total, 4.399,37 euros al mes.

Sus ingresos del partido se conocen por su declaración de bienes y rentas ante el Congreso, presentada en agosto de 2023 y ampliada en septiembre de ese año. En el año anterior a la declaración, Abascal ingresó 37.357,80 euros como “asalariado con cargo de presidente” de Vox. En la versión corregida añadió otros 18.000 euros como presidente del grupo parlamentario. En total, 55.358 euros, por los que declaró haber pagado 41.784,59 euros de IRPF. En su declaración de 2019, sus ingresos como presidente de Vox habían sido de 55.148,54 euros.

La misma declaración recoge su patrimonio: el 40 % de una vivienda en Madrid, comprada en 2020, con una hipoteca de la que en 2023 quedaban 341.300 euros pendientes; 29.017,94 euros en cuenta corriente; un todoterreno Jeep y una motocicleta BMW. Abascal no ha presentado una declaración más reciente.