La huelga general para el miércoles 11 de noviembre ya conoce los servicios mínimos decretados por el Gobierno

Hacia una huelga general, que nace en el barrio y se extiende al tejido laboral

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La huelga general para el miércoles 11 de noviembre ya conoce los servicios mínimos decretados por el Gobierno para el transporte ferroviario y aéreo, en tanto que los sindicatos y organizaciones convocantes preparan la huelga con diversos actos y las declaraciones políticas, a favor y en contra del paro, se cruzan entre sí.

El Ministerio de Transportes ha fijado franjas horarios en el caso de la red ferroviaria de Cercanías, siendo los servicios mínimos del 75 % en hora punta y el 50 % el resto del día.

El horario punta en Cercanías es de 6:00 a 9:00 horas; de 13:30 a 15:30 horas; y de 18:30 a 20:30 horas, según ha detallado Renfe en una nota de prensa, en la que avanza que los servicios mínimos en el caso de los trenes de Alta Velocidad/Larga Distancia quedan establecidos en un 73 % de los habituales.

La información sobre los trenes

En los trenes de Media Distancia se establece una media del 65 %, en tanto que en Mercancías el porcentaje alcanza el 26 % del servicio programado.

De su lado, en lo referente al transporte aéreo, Transportes ha situado los servicios mínimos de los vuelos en una horquilla que va del 52 al 85 % en el caso de las conexiones entre la península con Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.

Atendiendo a los factores de ocupación previstos se podrían ver afectados más de 663.000 pasajeros. En el caso de los vuelos nacionales con Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, y también las rutas peninsulares con obligación de servicio público, se protege al 90 % del pasaje y ello supone unos servicios mínimos de entre el 52 % y el 85 %.

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En el caso de los vuelos entre España y el extranjero, y las rutas peninsulares cuya alternativa en transporte público supera las 5 horas, es decir, unos 500 kilómetros, se busca reubicar al 65 % de los pasajeros, con unos servicios mínimos que oscilan entre el 39 % y el 64 %.

Por último, en los vuelos entre ciudades peninsulares con alternativa de tren o autobús por debajo de 5 horas se busca reubicar al 40 % de los pasajeros y ello exige unos servicios mínimos de entre el 18 % y el 37 %, aunque en la mayoría de los aeropuertos se han situado en el 32 %.

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La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha presentado una propuesta de cambio estructural y "de raíz" del modelo de vivienda, con el objetivo de que "deje de estar al servicio de la rentabilidad privada y pase a estar al servicio de las necesidades sociales".

El programa se articula en seis ejes

El programa se articula en seis ejes, entre ellos figuran movilizar la vivienda vacía, ampliar el parque público y recaudar unos 20.000 millones de euros anuales mediante impuestos a las grandes fortunas y al capital para construir un millón de viviendas públicas destinadas al alquiler.

Asimismo, y con el ánimo de llamar a la participación en la huelga, el Sindicato de Inquilinas de Madrid y el colectivo Acciones en las Altura ha desplegado una lona gigante en la Gran Vía de Madrid en la que apelan a la movilización "contra el rentismo, la patronal y sus Gobiernos" para exigir "vivienda, salarios, pensiones y servicios públicos".

A la par, CCOO ha puesto en marcha un canal directo para atender incidencias durante la huelga general con el objetivo de ofrecer respuesta y acompañamiento a los trabajadores que así lo requieran, mientra que el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha anticipado que Cataluña será una de las comunidades autónomas con mayor seguimiento de la huelga al existir "un consenso social amplísimo" sobre su conveniencia.

Frente a estas organizaciones, la presidenta de la patronal Cepyme España, Ángela de Miguel, ha afirmado que la huelga va a causar a las pymes "un perjuicio serio económico", en una jornada en la que "probablemente" registren pérdidas.