José Rocamora 10 NOV 2026 - 16:11h.

Pedro Sánchez acudió a funerales como el de Guillermo Fernández Vara, expresidente de Extremadura, o David Sassoli, expresidente del Parlamento Europeo

Los reyes asisten este martes al funeral de la Catedral de Toledo que estará presidido por el Cristo de Urda

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Pedro Sánchez ha tratado de justificar su ausencia en el funeral de Estado de la Catedral de Toledo por las víctimas del accidente de tren de Urda, Toledo, asegurando que no acude a actos religiosos. Sin embargo, sí que le hemos podido ver anteriormente en otras ceremonias de carácter religioso a las que sí ha asistido en los últimos años, aunque en contextos diferentes.

Es cierto que Sánchez ha participado en funerales religiosos en varias ocasiones. Su explicación ha sido que se trataba de despedidas de personas cercanas o con las que mantenía una relación especial. El año pasado acudió al entierro del socialista Guillermo Fernández Vara, expresidente de la Junta de Extremadura. También estuvo presente en 2022 en el funeral de David Sassoli, expresidente del Parlamento Europeo. Además, poco después de llegar a la Presidencia del Gobierno asistió al entierro de la soprano Montserrat Caballé.

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Los reyes estuvieron en el cementerio musulmán de Ceuta

Más recientemente, este verano participó junto al Papa en una misa católica con motivo de la inauguración de la Sagrada Familia. Más allá de la relevancia internacional del templo, ese encuentro con León XIV también tuvo una evidente dimensión política, al tratarse de un jefe de Estado que ha mantenido posiciones críticas con el Gobierno de Donald Trump y con la ultraderecha.

La polémica reabre además otro debate sobre si la asistencia a un acto oficial de carácter religioso exige necesariamente compartir esa confesión. El carácter institucional de determinadas ceremonias hace que representantes públicos participen en ellas con independencia de sus creencias personales.

Un ejemplo reciente se produjo hace apenas un mes, cuando los Reyes acudieron al cementerio musulmán de Ceuta para rendir homenaje a los inmigrantes fallecidos en su intento de llegar a la ciudad autónoma. En ese acto estuvieron además acompañados por representantes de cuatro confesiones religiosas diferentes.