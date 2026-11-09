Los reyes asisten este martes al funeral de la Catedral de Toledo que estará presidido por el Cristo de Urda

La Catedral de Toledo acogerá este martes, 10 de noviembre, a las 19:00 horas la misa funeral en memoria de las 69 víctimas de Urda

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La Catedral de Toledo acogerá este martes, 10 de noviembre, a las 19:00 horas la misa funeral en memoria de las 69 víctimas del accidente ferroviario ocurrido el 28 de octubre en la localidad toledana de Urda, al que asistirán los Reyes Felipe VI y Letizia.

La misa será conducida por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, junto al obispo auxiliar, Francisco César García Magán y contará con la presencia excepcional de la imagen del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz de Urda, que saldrá de la localidad por primera vez en sus más de 400 años de historia.

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Por parte del Gobierno central acudirá el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, quien además ha asumido la cartera de Transportes tras la dimisión del titular, Óscar Puente, precisamente por este accidente, y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón. También lo hará el delegado del Gobierno en la región, José Pablo Sabrido.

Otros líderes que estarán presentes

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acudirán al Templo Primado, así como el 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca; el de Andalucía, Juanma Moreno; la presidenta de Baleares, Marga Prohens; la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga; el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y el presidente de Murcia, Fernando López Miras.

También asistirán el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, y su homólogo en Madrid, José Luis Martínez-Almeida y el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido.

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Desde Vox, según han confirmado a Europa Press fuentes del partido, asistirá a título particular el presidente del Grupo Parlamentario, David Moreno, y los candidatos por la provincia de Toledo al Congreso, Manuel Mariscal y Atilana Guerrero.

En el plano religioso, al funeral acudirán los obispos de Cuenca, Guadalajara, Ciudad Real y Albacete, así como muchos obispos de España y el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Javier Argüello.

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Segundo funeral en memoria de las víctimas

Este será el segundo funeral que se celebrará en Castilla-La Mancha en memoria de las víctimas del accidente de Urda, tras el que tuvo lugar el pasado 31 de octubre en una abarrotada iglesia parroquial de Urda, que también estuvo oficiada por Cerro Chaves y García Magán.

Una misa que estuvo presidida por la imagen del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz de Urda, trasladado específicamente para la celebración eucarística desde su Basílica y adornado con 69 rosas en memoria de los fallecidos.

Y es que la imagen del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz estará presente en la Catedral Primada. Será la primera vez en la historia que la imagen abandona la villa urdetana, ya que desde el año 1596, fecha de su creación, nunca en la historia ha abandonado la localidad, a excepción del tiempo en que permaneció en la ciudad de Valencia, tras la Guerra Civil, para su restauración.

La imagen del Cristo de Urda llegará en la noche de este lunes, 9 de noviembre. De esta manera, a la mañana siguiente, cuando las puertas del Templo Primado abran al público, el Santísimo Cristo estará accesible para la veneración pública, en un lugar cercano donde se llevará a cabo la celebración de la misa de funeral.

Se colocarán 69 velas en honor a las víctimas

Durante toda la celebración la imagen acompañará a todos presentes en la celebración eucarística para pedir por las 69 víctimas mortales del accidente ferroviario, quienes estarán representados a través de 69 velas que se colocarán junto al altar de la celebración de la misa.

Por su parte, los Reyes acudirán por segunda vez a Toledo para volcarse con las víctimas del accidente, ya que el día siguiente al siniestro ya visitaron el Hospital Universitario de Toledo para ver a varios de los heridos ingresados en el centro hospitalario, además de poder hablar con los responsables de los equipos sanitarios que atendieron a los afectados.

Asimismo, visitaron la Casa Diocesana de Ejercicios 'El Buen Pastor' de Toledo, donde escucharon las explicaciones de los psicólogos y equipos de apoyo a los familiares de los desaparecidos y fallecidos, además de conversar con algunos familiares más.