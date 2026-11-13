Nuevas Generaciones lanza un vídeo electoral en el que el líder del PP aparece caracterizado como un superhéroe

Alberto Núñez Feijóo eliminará el ministerio de Vivienda pese a ser "el principal problema" de los españoles y hará lo mismo con Igualdad

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La campaña electoral ha arrancado este viernes con un Feijóo que se estrena como superhéroe en un vídeo en el que se enfrenta al villano, Sánchez. El líder del PP se ha unido a Nuevas Generaciones y a Isabel Díaz Ayuso para llegar al voto de los más jóvenes.

Ellos han diseñado este personaje animado con poder sobrenaturales, que representa a Feijóo; es capaz de acabar con la oscuridad, que propaga un monstruo al que no ponen nombre, pero con rasgos muy parecidos al presidente del Gobierno y que tiene como aliado a un gran orangután. Así ha empezado la campaña por conseguir el favor de los votantes de unos y otros.

El líder del PP ha asegurado ante los cientos de jóvenes de Nuevas Generaciones que su programa de Gobierno en caso de llegar a Moncloa está pensado para ellos. "No vengo a regalar nada, yo vengo a quitaros obstáculos. No vengo a prometer una vida fácil, vengo a decir que con esfuerzo eso merecerá la pena", ha asegurado Feijóo que desgranó sus propuestas dedicadas.

De su primer sueldo no se descontará el IRPF y será progresivo los tres siguientes años. Tampoco pagarán cuota de autónomo su primer año de emprendimiento, ha prometido entre aplausos. "No os voy a fallar", repitió el líder popular, que con ese vídeo demuestra la seria apuesta del PP por un "lenguaje nuevo", que conecte con un amplio sector de jóvenes.

Sánchez se estrena con un mitin en Sevilla

Sánchez, por su parte optó por estrenarse en campaña en uno de sus históricos granero de votos: en Sevilla, donde el PSOE ha ido perdiendo fuerza en los últimos años, pero que el líder socialista aspira a movilizar este 29N. El presidente del Gobierno ha colgado un vídeo mientras caminaba a través del 'backstage' para llegar al escenario, donde el acto recuperó el espíritu más festivo del partido con actuaciones musicales.

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Abascal al que hemos visto algo más moderado esta semana ha vuelto a sus mensajes más populistas en su primer mitin oficial y Frente Amplio escogió el antiguo barrio de Pablo Iglesias, en Vallecas, donde arrancó su campaña hablando de vivienda, de fondos buitres e impuestos

Sánchez esta mañana ha tenido Consejo de Ministros Extraordinario en Moncloa en el que se ha aprobado el futuro decreto ley de revalorización de las pensiones para 2027, vinculado al IPC. Un sprint final del gobierno antes de las elecciones.