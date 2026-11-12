El presidente ha dicho que "España no va a convertirse en el patio trasero de la internacional ultraderechista".

Begoña Gómez arranca la campaña electoral del PSOE desde el atril: "Gracias por haberme dado el aliento para continuar"

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El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, ha instado a los votantes progresistas a la movilización para lograr "una remontada épica" frente a la derecha, fundamentada en el voto de las mujeres.

En el acto de apertura de campaña electoral en Sevilla, con una camiseta con el lema 'La fuerza de las mujeres' y ante unos 4.000 militantes y simpatizantes, ha llamado a frenar la "involución" que a su juicio supondría una coalición formada por PP y Vox. El presidente ha dicho que "España no va a convertirse en el patio trasero de la internacional ultraderechista".

El candidato socialista considera que el 29 de noviembre va a haber "una movilización histórica para una remontada épica de la España de progreso" que, vaticina, "va a volver a derrotar a la involución en las urnas".

"No se avanza viajando al pasado"

“Este es un país de esperanza. Fijémonos en lo que hemos logrado en tan poco tiempo, durante estos últimos ocho años”, ha pedido Sánchez para enumerar después algunas de las políticas estrella del Gobierno progresista y felicitar a los sindicatos tras la huelga general por “su compromiso”. “No se avanza viajando al pasado, echando la marcha atrás como proponen Feijóo y Abascal. No son alternancia, no son alternativa, son involución”, ha señalado.

Sánchez ha iniciado la campaña con un acto que pretendía tener un marcado carácter feminista en el que por primera vez ha tomado la palabra su mujer, Begoña Gómez, que está a la espera de juicio por delitos de tráfico de influencias y malversación.

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En esa línea, ha reivindicado las políticas de su Gobierno que, defiende, han beneficiado especialmente a las mujeres y ha reprochado a Feijóo su posición sobre el aborto, después de que el candidato del PP abogase por informar a los padres de las menores de 16 y 17 años en caso de aborto.