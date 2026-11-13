Las políticas de vivienda pasarán a integrarse en un ministerio con funciones más amplias, como pasará también con Igualdad

Qué proponen PSOE, PP, VOX, Frente Amplio y Podemos sobre vivienda para el 29N: del alquiler a medidas para favorecer la compra

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El líder del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que de conseguir formar Gobierno después de las elecciones generales del 29 de noviembre, no dispondrá de un Ministerio de Vivienda pese a ser "el principal problema" del país.

Vivienda pasará a integrarse en un ministerio con funciones más amplias

Entrevistado por el 'youtuber' Jordi Wild, Feijóo ha insistido en que, frente al "gobierno más mastodóntico de la democracia", él prevé un gabinete con entre catorce y quince ministerios y aplicar la austeridad en los altos cargos.

Preguntado por el Ministerio de Igualdad, ha recordado que cuando él presidía la Xunta de Galicia había una Secretaría General de Igualdad que dependía de Presidencia y que después se unió a Trabajo, para afrontar el problema de la brecha salarial y de la conciliación.

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"No va a haber un Ministerio de Igualdad; tampoco va a haber un Ministerio de Vivienda y la vivienda es la primera prioridad para la mayoría de la gente en España", ha señalado.

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Sobre los departamentos ministeriales que podría asumir Vox si forman una coalición para gobernar tras las elecciones, ha señalado que hay "ministerios de Estado" que deberían estar encabezados por personas nombradas por el presidente del Gobierno, pero no ha precisado si hablaba de Interior, Exteriores, Defensa y Justicia porque no han entrado en ese debate.