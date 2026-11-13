Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Logo de Elecciones generales 2026

Alberto Núñez Feijóo eliminará el ministerio de Vivienda pese a ser "el principal problema" de los españoles y hará lo mismo con Igualdad

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante el acto de inicio de campaña
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante el acto de inicio de campaña. Europa Press
Compartir

El líder del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que de conseguir formar Gobierno después de las elecciones generales del 29 de noviembre, no dispondrá de un Ministerio de Vivienda pese a ser "el principal problema" del país.

La medidas más importantes del decreto 'Maricarmen' de vivienda convalidado por la Diputación Permanente del Congreso
Las principales medidas para el mercado de la vivienda tras la convalidación del decreto 'Maricarmen' en el Congreso
PUEDE INTERESARTE

Vivienda pasará a integrarse en un ministerio con funciones más amplias

Entrevistado por el 'youtuber' Jordi Wild, Feijóo ha insistido en que, frente al "gobierno más mastodóntico de la democracia", él prevé un gabinete con entre catorce y quince ministerios y aplicar la austeridad en los altos cargos.

Preguntado por el Ministerio de Igualdad, ha recordado que cuando él presidía la Xunta de Galicia había una Secretaría General de Igualdad que dependía de Presidencia y que después se unió a Trabajo, para afrontar el problema de la brecha salarial y de la conciliación.

PUEDE INTERESARTE

"No va a haber un Ministerio de Igualdad; tampoco va a haber un Ministerio de Vivienda y la vivienda es la primera prioridad para la mayoría de la gente en España", ha señalado.

Sobre los departamentos ministeriales que podría asumir Vox si forman una coalición para gobernar tras las elecciones, ha señalado que hay "ministerios de Estado" que deberían estar encabezados por personas nombradas por el presidente del Gobierno, pero no ha precisado si hablaba de Interior, Exteriores, Defensa y Justicia porque no han entrado en ese debate.

Temas