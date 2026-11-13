El cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo será el próximo jueves, moderado por María Casado

Por sorteo, el líder del PP abrirá el debate y el presidente del Gobierno quien lo cierre

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La Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual organizará el debate electoral 'cara a cara' entre los candidatos a la Presidencia del Gobierno del PSOE y el PP, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, respectivamente, el jueves 19 de noviembre, moderado por la presidenta de la institución, María Casado.

Así lo ha anunciado este viernes la Academia, tras una reunión con los representantes de los partidos políticos PSOE y PP y el Comité de Dirección Ejecutiva de los Debates para ir perfilando los detalles de escaleta y cobertura de los dos encuentros consensuados entre los candidatos a la presidencia del Gobierno.

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El primero de ellos, el cara a cara entre Sánchez y Feijóo se celebrará el jueves 19 de noviembre en el Plató A de Madrid Content City de Secuoya Content Group (Tres Cantos) y estará moderado por la presidenta de la Academia de Televisión.

Los bloques temáticos del debate

Según ha explicado la institución, en la reunión se han acordado "por consenso" los bloques temáticos del debate que serán por este orden: Vivienda; Economía y Fiscalidad; Política Social y Servicios Públicos; Lucha contra la corrupción y regeneración democrática; Migración y política exterior. También se ha decidido por sorteo que sea Alberto Núñez Feijóo quien abra el debate y Pedro Sánchez quien lo cierre.

La Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión, como ya hizo en 2008, 2011, 2015, 2016 y 2019 ofrecerá una señal institucional de los debates que podrán emitir las televisiones interesadas.

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"La Academia de Televisión ha sido siempre punto de encuentro y espacio neutral para el debate y contraste de ideas de la sociedad civil y política. Las puertas de la Academia, su neutralidad, profesional y empresarial, y el conocimiento de sus académicos siempre estarán disponibles para la celebración de cuantas iniciativas ayuden a una mejor información y opinión de los ciudadanos", ha defendido.