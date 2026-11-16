Sánchez ha recordado también que, en su reunión de este martes, el Gobierno va a aprobar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI)

Pedro Sánchez defiende el objetivo de "evitar un gobierno entre el PP y Vox": "Es una auténtica involución"

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en la entrevista con Carlos Franganillo en Informativos Telecinco que el Consejo de Ministros aprobará este martes la subida del sueldo de los funcionarios para el próximo año.

Sánchez ha recordado también que, en su reunión de este martes, el Gobierno va a aprobar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), tal como había adelantado esta jornada la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

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El jefe del Ejecutivo ha resaltado las políticas que ha puesto en marcha su Gobierno frente a la involución que cree que supondría otro del PP y Vox, y ha puesto como ejemplo la subida del salario mínimo en los últimos ocho años.

Subida del salario mínimo

El incremento que aprobará el Consejo de Ministros de este salario será de un 5,3 %, hasta los 1.286 euros brutos al mes en catorce pagas (18.004 euros brutos anuales).

Pero a ello ha añadido que el Gobierno aprobará también este martes la subida salarial de los trabajadores públicos, por lo que, según ha precisado, serán cinco millones de trabajadores los que se verán beneficiados de las decisiones del Ejecutivo. Si a ello se suma la revalorización de las pensiones que habrá conforme al ipc, ha explicado que serán unos quince millones de ciudadanos los que verán incrementada su capacidad adquisitiva.