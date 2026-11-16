Pedro Sánchez ha hablado en directo desde el plató de Informativos Telecinco con Carlos Franganillo

Entrevista a Pedro Sánchez con Carlos Franganillo, en directo | El presidente responde a las preguntas de 'Informativos Telecinco'

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Esta semana comenzaba con el arranque de la campaña electoral y Pedro Sánchez, presidente de Gobierno y actual candidato a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, ha sido entrevistado en directo desde el plató de Informativos Telecinco por Carlos Franganillo.

Teniendo en cuenta los programas electorales, el Partido Socialista pudo cumplir algunas de las promesas que hizo en él, pero otras veces se ha hablado de un cambio de opinión o de posición. El presentador de Informativos Telecinco ha preguntado al presidente por la línea que divide la mentira de un cambio de opinión.

Pedro Sánchez ha confesado que "si la posición que uno tiene es modificada, pero el horizonte hacia el que va es el mismo, hay una coherencia en todo lo que uno puede practicar". Para ello, ha querido hacer referencia de algo muy criticado durante el comienzo de su segunda legislatura, la ley de amnistía y de la relación con Cataluña, con quien dice haber recuperado "la convivencia entre "catalanes y entre el conjunto de la sociedad española".

Sobre la ley de la amnistía

El presidente confirma haber vivido una "crisis territorial en el año 2017", que fue aliviada por "el proceso de normalización con los indultos y posteriormente con la ley de amnistía que defendimos desde el primer minuto". Además ha asegurado que dicha ley "era constitucional y ajustada a la legislación europea", y que ha servido para "demostrar que la propia sociedad catalana la ha apoyado". De la misma manera, no ha dudado en poner en relieve el papel de Salvador Illa, a quien ha denominado "presidente constitucionalista".

Sin embargo, la ley de la amnistía no era uno de los puntos que prometía el Partido Socialista en su programa electoral, sino que Pedro Sánchez llegó a defender que no cabía en la Constitución y que nunca habría una amnistía. El Gobierno de coalición consiguió gobernar con los siete votos de Junts que finalmente dio el partido catalán con ese acuerdo tan criticado, pero Sánchez defiende que en ese momento, hizo "de la necesidad virtud", refiriéndose a la 2necesidad en el sentido de que necesitábamos sacar adelante un gobierno que continuará con la labor de normalización y de recuperación y reconstrucción de la convivencia en Cataluña", algo que considera cumplido por su Gobierno.

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Un posible gobierno entre PP y Vox

Pero además, ha defendido la necesidad de "evitar un gobierno del Partido Popular con Vox", que ha tachado como "una auténtica involución". Como en otras ocasiones, Pedro Sánchez ha puesto como mismo ejemplo el liderazgo de Donald Trump en Estados Unidos o de Javier Milei en Argentina.

Carlos Cuerpo, ministro de economía y quien ha asumido la gestión del Ministerio de Transporte, también ha sido mencionado por Sánchez como un mejor "vicepresidente que Abascal, porque creo que hay muchas cosas todavía por hacer en materia económica, en materia de empleo o en materia de redistribución de ese crecimiento".

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Entre los puntos mencionados para terminar con este apartado por el actual presidente está el "fortaleciendo el estado del bienestar y los servicios públicos". No solo es importante conseguir estos objetivos a nivel nacional, ha sentenciado, sino "proyectando una imagen tanto en Europa como en el mundo, que creo que hoy es muy reconocible y apreciada en defensa del multilateralismo y la paz".