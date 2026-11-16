Pedro Sánchez reflexiona en la entrevista con Carlos Franganillo en Informativos Telecinco sobre el tono de la política

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha alabado la gestión del exministro de Transportes, Óscar Puente, al ser preguntado por Carlos Franganillo en Informativos Telecinco sobre el tono de la política y el lenguaje que ha utilizado Puente durante su etapa al frente de Transportes.

"El propio Óscar Puente fue muy reconocido y aplaudido durante la gestión de la reconstrucción de la DANA de Valencia, que fue una auténtica catástrofe en manos de del Gobierno del Partido Popular", señala el presidente. Sánchez apunta que, tanto en el PSOE como en el Gobierno, no hay nadie que haya tenido ese tono "más asertivo". "Si uno mira enfrente, es decir Tellados, Abascales, el propio Feijóo que decía que no venía a insultar y que ha acabado insultando, o la señora Ayuso. En definitiva, hay una miríada bastante amplia de dirigentes en el Partido Popular y en Vox que, bueno, pues les gusta la fruta", señala Sánchez.

"Yo nunca he insultado al señor Abascal ni al señor Feijóo"

"Eso no ha ocurrido en el Partido Socialista y cuando el señor Óscar Puente lo que ha hecho ha sido defender la posición del Partido Socialista, pues lo ha hecho desde luego con su característica de hablar, de expresarse", zanja el presidente del Gobierno, quien esquiva cualquier similitud con ese tono político. "Yo nunca he insultado al señor Abascal ni he insultado al señor Feijóo y si he notado esos insultos y ese intento de deshumanización al adversario político, tratando de convertirme a mí en el enemigo público número uno", ha aseverado.

"Yo no concibo al señor Feijóo y al señor Abascal como enemigos míos, adversarios políticos sí. Lo que sí hago es defender a una España que avance, que progrese, que conquiste nuevos derechos y libertades", ha zanjado.

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Pedro Sánchez afronta este lunes 16 de noviembre una entrevista en directo en 'Informativos Telecinco' en plena campaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno responderá a las preguntas de Carlos Franganillo durante la edición de las 21:00 horas, en un encuentro que permitirá abordar los principales asuntos de la actualidad política y las propuestas de los socialistas para los próximos comicios.