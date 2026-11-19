Durante una de sus intervenciones, Sánchez ha defendido que durante su mandato se ha subido una media a los pensionistas de 6.000 euros la pensión desde 2018

El vídeo completo del debate cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha retado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a pactar una reforma constitucional que garantice la revalorización de las pensiones con el Índice de Precios al Consumo (IPC).

Es una propuesta que el jefe del Ejecutivo le ha hecho a Feijóo durante el debate organizado por la Academia de la Televisión, donde las pensiones han sido protagonistas en la discusión entre los dos candidatos a la presidencia del Gobierno.

Durante una de sus intervenciones, Sánchez ha defendido que durante su mandato se ha subido una media a los pensionistas de 6.000 euros la pensión desde 2018 y ha dejado el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido como 'hucha de las pensiones', con 5.000 millones de euros. El líder socialista ha apostillado que su objetivo es que esta hucha alcance los 50.000 millones.

"No tiene votos ni para aprobar los Presupuestos"

Es en este punto donde Sánchez ha retado a Feijóo: "Si usted quiere y se compromete a revalorizar las pensiones conforme al IPC, pactemos una reforma constitucional para que en la próxima legislatura tengamos un blindaje constitucional del sistema público de pensiones".

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En el turno de réplica, Feijóo ha espetado a Sánchez que hable de reformar la Constitución cuando "no tiene votos ni para aprobar los Presupuestos". Además, ha reprochado que presuma de la 'hucha de las pensiones' cuando la Seguridad Social tiene un déficit de 100.000 millones de euros.