Carlos Franganillo analiza en Informativos Telecinco el único debate cara a cara de esta campaña entre Feijóo y Sánchez

El vídeo completo del debate cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo

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Los candidatos a la Presidencia del Gobierno del PSOE y PP, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, respectivamente, han protagonizado este jueves un intenso debate electoral cara a cara marcado por una campaña en la que la crispación y los enfrentamientos han acompañado a ambos líderes.

El presentador de Informativos Telecinco, Carlos Franganilo, ha valorado el cara a cara organizado por la Academia de la Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. "Más de una hora y media de de debate en todos los temas principales. Ha sido un debate tenso, no podía ser de otra manera y de unos prolegómenos de una enorme distancia y una enorme frialdad", ha señalado.

Ambos candidatos han protagonizado un debate moderado por la presidenta de la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual, María Casado. El encuentro ha contado con varios bloques temáticos: Vivienda; Economía y Fiscalidad; Política Social y Servicios Públicos; Lucha contra la corrupción y regeneración democrática; Migración y política exterior. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, abrió el debate, mientras que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo ha cerrado con el 'minuto de oro'.

Las entrevistas de Carlos Franganillo a Sánchez e Irene Montero en Informativos Telecinco

Carlos Franganillo inició el pasado lunes una ronda de entrevistas a los candidatos a la Presidencia del Gobierno, empezando por Pedro Sánchez. Una entrevista en la que el candidato del PSOE defendió la continuidad de las políticas del Gobierno y sus compromisos sociales durante la entrevista que ha mantenido con Carlos Franganillo en 'Informativos Telecinco', en plena campaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El presidente del Gobierno reivindicó los avances de los últimos ocho años y situó la cita electoral ante una disyuntiva entre "avanzar o involucionar como sociedad". En este sentido, ha llamado a culminar la década de transformaciones que, a su juicio, ha impulsado su Ejecutivo para seguir ampliando las conquistas sociales y desarrollar nuevas reformas estructurales.

El miércoles 18 de noviembre, fue el turno para la candidata de Podemos, Irene Montero. La exministra de Igualdad se refirió a la investigación de la Fiscalía Europea sobre un posible sobrecoste en las pulseras antimaltrato adquiridas durante su etapa al frente del Ministerio de Igualdad y aseguró que estará a disposición de la Fiscalía y ha defendido las mejoras introducidas en esos dispositivos. También explicó las medidas de Podemos en materia de vivienda y criticó el aumento del gasto en Defensa.

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El cara a cara de 2023

Hace tres años y medio, Sánchez y Feijóo también se enfrentaron en un 'cara a cara' y a su término, el PP dio por vencedor a su candidato. "Estamos muy satisfechos porque Feijóo ganó con contundencia", afirmó Cuca Gamarra, que era secretaria general del PP en ese momento. Casi todo los medios coincidieron entonces en que el jefe de la oposición había salido ganador del duelo.

Tres años y medio después, Sánchez y Feijóo llegaron a esta cita en un clima de máxima distancia política, sin apenas comunicación. De hecho, en esta legislatura, solo ha habido dos reuniones oficiales entre ambos: el 22 de diciembre de 2023 para tratar la renovación del CGPJ y otra el 13 de marzo de 2025 para hablar de seguridad y defensa europea. A primeros de 2026 iba a celebrarse un tercer encuentro, pero se canceló por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que provocó 46 fallecidos.