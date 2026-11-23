El candidato a la Presidencia del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha hablado en Informativos Telecinco sobre el posible acuerdo que alcanzaría su formación con Vox

El momento en el que Feijóo pide los dos rombos para hablar de la corrupción: "Su Gobierno ha hecho todo tipo de guarradas”

Compartir







El candidato a la Presidencia del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha hablado en Informativos Telecinco sobre el posible acuerdo al que llegaría su formación con Vox en caso conseguir los números para gobernar con la formación de Santiago Abascal, tal y como vaticinan las encuestas.

Se trataría del primer Gobierno desde la transición en el que hay una fuerza de ultraderecha, algo que genera desconfianza en algunos votantes, sobre todo que hayan votado al PSOE y ahora estén pensando en dar su voto al PP. "En el 2023 pasaba lo mismo, las encuestan daban al PP como ganador y ganamos, pero ya sabemos que en España desde que llegó Sánchez no vale con ganar. Tú puedes pactar con quien quieras, con una organización heredera de una banda terrorista como Bildu o puedes pactar con los independentistas", explica.

El candidato del PP defiende ese posible pacto como respuesta a una necesidad de cambio. "Lo importante es que los españoles voten cambio, que cambiemos, que abramos las ventanas de nuestro país y que entre aire y que tengamos una nueva etapa política", sostiene el líder del Partido Popular.

Además, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido la relevancia de Vox como tercera fuerza política. "Vox sigue siendo la tercera fuerza y yo necesito completar y respetar el resultado de las urnas. Yo no voy a pactar con Bildu", insiste. "Vox ha ido adaptando su mensaje a la realidad que le toca vivir a cada uno en las comunidades donde estamos gobernando, que es para más del 30% de la población: Andalucía, Aragón, Castilla y León y Extremadura. Verá usted que lo que hemos pactado con Vox no es un pacto encapuchado como el de Bildu, es un pacto con luz y taquígrafos y nosotros vamos a respetar ese pacto", concluye el líder del PP.