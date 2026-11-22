El vídeo recuerda a un anuncio electoral difundido por los Demócratas en Estados Unidos durante las elecciones legislativas de 2018

Ada Colau pide la "máxima movilización" antes de las elecciones del 29N para arrebatar escaños a Vox

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El PSOE ha publicado un vídeo donde retrata a los votantes de PP y Vox con chalecos, perlas y banderas de España en la muñeca para pedir el voto de 29 de noviembre. Bajo el título de "mensaje para los progresistas de España", el PSOE buscó en el mitin de este domingo 22 de noviembre llegar a sus votantes en Murcia.

En las imágenes aparece una mujer con un abrigo de piel y perlas y a un hombre con un traje y corbata que dice: "No votéis, ¿para qué vais a votar? Es inútil. No podéis evitar lo que viene".

"¿Es que no veis la televisión? ¿No escucháis la radio?", pregunta la señora para apostillar: "Os lo estamos diciendo todo el rato. Ciao pescao", en alusión a la frase que dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

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Después, una chica joven con una bandera de España en la muñeca afirma: "El 29-N ya vamos nosotros, porque nosotros siempre vamos", haciendo ver que los votantes de derechas siempre acuden a las urnas. Segundos más tarde, retratan a un hombre con una boina y camisa que se pregunta: "¿Y esa chorrada de poner un impuesto a los más ricos? ¿De verdad te crees que lo vamos a permitir?".

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Un anuncio parecido al de los Demócratas en EE.UU.

El vídeo recuerda a un anuncio electoral difundido por los Demócratas en Estados Unidos durante las elecciones legislativas de 2018, bajo el título Dear Young People, Don't Vote. En él, varias personas mayores pedían a los jóvenes que no votaran porque, según aseguraban, a ellos les beneficiaba que las cosas siguieran igual.

La campaña utilizaba la psicología inversa para animar a los jóvenes a acudir a las urnas durante el primer mandato de Donald Trump. El anuncio ha vuelto a circular ocho años después, coincidiendo con las elecciones de medio mandato de 2026.

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"El 29, motosierra. Fuera Ministerio de Igualdad, fuera inmigrantes", continúa el vídeo. "Zurdo, quédate en casa, que aquí no tienes nada que hacer. No votéis", insisten los protagonistas. El anuncio termina haciendo un llamamiento directo a la participación: "El 29-N, vota con fuerza", el lema con el que el PSOE busca movilizar a su electorado de cara a las elecciones generales.